БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 01:20 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рестарт на отношенията Пекин - Лондон

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

За първи път от 8 години британският премиер посещава Китай

рестарт отношенията пекин лондон
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

След години на междудържавно напрежение и шпионски скандали, Великобритания и Китай се обявиха за укрепване на отношенията.

Британският премиер Киър Стармър е на 4-дневно посещение в Пекин, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин.

Стармър определи разговора като много продуктивен. Той заяви, че е постигнат напредък по много въпроси, включително за безвизово пътуване с Китай, както и за митата за уиски.

В 80-минутния разговор със Си Дзнипин, Стармър е повдигнал въпроса и за човешките права. Стармър е първият британски премиер, който посещава Китай от 2018 година. Той е придружаван от 50 бизнесмени.

#отношения Лондон - Пекин #рестарт #Киър Стармър #Си Дзинпин

Последвайте ни

ТОП 24

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
1
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
2
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
3
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Азия

Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Сближаване с Китай - финландският и британският премиер в Пекин Сближаване с Китай - финландският и британският премиер в Пекин
Чете се за: 01:00 мин.
Тръмп: По-високи мита за Южна Корея Тръмп: По-високи мита за Южна Корея
Чете се за: 00:50 мин.
Грандиозен парад в Индия по случай Деня на републиката (СНИМКИ) Грандиозен парад в Индия по случай Деня на републиката (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
Хотел и параклис от лед отвориха врати на японския остров Хокайдо Хотел и параклис от лед отвориха врати на японския остров Хокайдо
Чете се за: 01:47 мин.
15 души загинаха и десетки са в неизвестност след потъване на ферибот във Филипините 15 души загинаха и десетки са в неизвестност след потъване на ферибот във Филипините
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската компания "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна
Чете се за: 03:35 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ