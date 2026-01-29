Рестарт на отношенията Пекин - Лондон

След години на междудържавно напрежение и шпионски скандали, Великобритания и Китай се обявиха за укрепване на отношенията.

Британският премиер Киър Стармър е на 4-дневно посещение в Пекин, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин.

Стармър определи разговора като много продуктивен. Той заяви, че е постигнат напредък по много въпроси, включително за безвизово пътуване с Китай, както и за митата за уиски.

В 80-минутния разговор със Си Дзнипин, Стармър е повдигнал въпроса и за човешките права. Стармър е първият британски премиер, който посещава Китай от 2018 година. Той е придружаван от 50 бизнесмени.