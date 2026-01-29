Изкуствени неравности срещу високата скорост: Варна търси решение след фатален инцидент

Петър Станев от Варна, внук на една от двете жени, блъснати и убити на тротоара от шофьор на автомобил в края на миналата година, настоява за спешни мерки, които да гарантират безопасността на пешеходците. Според него в града има много рискови места.

На улица "Дрин" във Варна се случва трагичният инцидент миналата година, когато шофьор губи контрол над автомобила си, качва се върху тротоара и буквално прегазва двете жени.

Петър Станев, внук на загиналите жени: "Всички знаем, че тротоара е неприкосновена зона, но това е така само на хартия, защото тук, в момента нямаме абсолютно никаква сигурност. Беше казано, че ще сложат изкуствена неравност заради този, ако мога така да го нарека, инцидент. Както виждаме, дори все още няма колчета, които всъщност са паркинг колчета и те не осигуряват абсолютно никаква сигурност. Трябва да се преразгледа на кои места се слагат такива паркинг колчета, защото те не са дебелостенни, не осигуряват абсолютно никаква сигурност. И просто трябва да има комисия, която да провери тези неща. Говорехме за зона 30 км, понеже тук има доста пешеходци. Ако може да се покаже от другата страна, няма никакво място за самите пешеходци, за майки с колички, да не говорим за възрастни хора с проходилки. Също така, плочките са неравни, всеки може да се спъне. Общо, взето аз търся някакво решение на този проблем. Постоянно предлагам някакви промени за самите граждани."

На 20 януари се проведе първото заседание на комисията „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“ към Общинския съвет в Община Варна.

Делян Григоров, председател на комисията: "На тази среща се обсъдиха редица мерки, които могат да се предприемат. Имаше голямо представителство от инженерна инфраструктура, от "Пътна полиция", пътни проектанти, пътни инженери и организации и граждани, които се интересуват от темата. Стигнахме до извода, че главният причинител за тези инциденти и изобщо за смъртните случаи и пътния травматизъм е високата скорост. Ние трябва да се борим с нея. От „Пътна полиция“ нямат този капацитет да следят на всяка една улица за нарушения на скоростта. Затова те се концентрират върху пътните артерии, булевардите. Тези улици, като тази, в която се намираме на улица „Дрин“, не се контролира и затова трябва инженерно, инфраструктурно да се подходи, да не може да се развива толкова висока скорост. Този участък е прав и който минава от тук редовно знае, че се нарушава често пъти скоростта. И затова стигнахме до решение да се изгради изкуствена неравност на улица "Дрин" преди кръстовището. Това е възможно, защото оттук не минават линии на градски транспорт, не минава тежкотоварен трафик, само леки автомобили се движат. И по новата наредба за изкуствените неравности, те са дълги между 3-4 метра и са високи между 7 и 10 сантиметра."

