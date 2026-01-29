БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изкуствени неравности срещу високата скорост: Варна търси решение след фатален инцидент

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Петър Станев от Варна, внук на една от двете жени, блъснати и убити на тротоара от шофьор на автомобил в края на миналата година, настоява за спешни мерки, които да гарантират безопасността на пешеходците. Според него в града има много рискови места.

На улица "Дрин" във Варна се случва трагичният инцидент миналата година, когато шофьор губи контрол над автомобила си, качва се върху тротоара и буквално прегазва двете жени.

Петър Станев, внук на загиналите жени: "Всички знаем, че тротоара е неприкосновена зона, но това е така само на хартия, защото тук, в момента нямаме абсолютно никаква сигурност. Беше казано, че ще сложат изкуствена неравност заради този, ако мога така да го нарека, инцидент. Както виждаме, дори все още няма колчета, които всъщност са паркинг колчета и те не осигуряват абсолютно никаква сигурност. Трябва да се преразгледа на кои места се слагат такива паркинг колчета, защото те не са дебелостенни, не осигуряват абсолютно никаква сигурност. И просто трябва да има комисия, която да провери тези неща. Говорехме за зона 30 км, понеже тук има доста пешеходци. Ако може да се покаже от другата страна, няма никакво място за самите пешеходци, за майки с колички, да не говорим за възрастни хора с проходилки. Също така, плочките са неравни, всеки може да се спъне. Общо, взето аз търся някакво решение на този проблем. Постоянно предлагам някакви промени за самите граждани."

На 20 януари се проведе първото заседание на комисията „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“ към Общинския съвет в Община Варна.

Делян Григоров, председател на комисията: "На тази среща се обсъдиха редица мерки, които могат да се предприемат. Имаше голямо представителство от инженерна инфраструктура, от "Пътна полиция", пътни проектанти, пътни инженери и организации и граждани, които се интересуват от темата. Стигнахме до извода, че главният причинител за тези инциденти и изобщо за смъртните случаи и пътния травматизъм е високата скорост. Ние трябва да се борим с нея. От „Пътна полиция“ нямат този капацитет да следят на всяка една улица за нарушения на скоростта. Затова те се концентрират върху пътните артерии, булевардите. Тези улици, като тази, в която се намираме на улица „Дрин“, не се контролира и затова трябва инженерно, инфраструктурно да се подходи, да не може да се развива толкова висока скорост. Този участък е прав и който минава от тук редовно знае, че се нарушава често пъти скоростта. И затова стигнахме до решение да се изгради изкуствена неравност на улица "Дрин" преди кръстовището. Това е възможно, защото оттук не минават линии на градски транспорт, не минава тежкотоварен трафик, само леки автомобили се движат. И по новата наредба за изкуствените неравности, те са дълги между 3-4 метра и са високи между 7 и 10 сантиметра."

Вижте прякото включване на Мариана Малева

#изкуствени неравности #ул. "Дрин" #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
1
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
2
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
3
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
4
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Спират строителството в района на Боянското блато
Спират строителството в района на Боянското блато
Средно 118 часа годишно губят в задръствания пловдивчани Средно 118 часа годишно губят в задръствания пловдивчани
Чете се за: 04:02 мин.
Русенската трапезария на БЧК търси подкрепа от местната общност Русенската трапезария на БЧК търси подкрепа от местната общност
Чете се за: 01:32 мин.
Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет
Чете се за: 00:40 мин.
Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации? Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации?
Чете се за: 06:15 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската компания "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна
Чете се за: 03:37 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ