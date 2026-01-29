БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спират строителството в района на Боянското блато

Карина Караньотова
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
дни спират строежа боянското блато
Снимка: БТА
Столична община разпореди незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато.

Заповедта на кмета Васил Терзиев разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичане на срока.

На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, включително:

• становища от компетентната РИОСВ,
• хидроложко изследване,
• хидравлични изчисления.

Общинският строителен контрол вчера извърши проверка на място на строителни дейности по изграждане на дренаж. В хода на проверката не беше представено необходимото разрешение за строеж за установеното трасе и технически характеристики.

На изпълнителите е даден 24-часов срок за представяне на изисканите документи. При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки за незаконно строителство.

#боянско блато #Столична община #строителство

Изкуствени неравности срещу високата скорост: Варна търси решение след фатален инцидент
Чете се за: 04:02 мин.
Чете се за: 01:32 мин.
Чете се за: 00:40 мин.
Чете се за: 06:15 мин.
Икономика
У нас
