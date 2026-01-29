Спират строителството в района на Боянското блато

Столична община разпореди незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато.

Заповедта на кмета Васил Терзиев разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичане на срока.

На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, включително:

• становища от компетентната РИОСВ,

• хидроложко изследване,

• хидравлични изчисления.

Общинският строителен контрол вчера извърши проверка на място на строителни дейности по изграждане на дренаж. В хода на проверката не беше представено необходимото разрешение за строеж за установеното трасе и технически характеристики.

На изпълнителите е даден 24-часов срок за представяне на изисканите документи. При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки за незаконно строителство.