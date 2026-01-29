Спират строителството в района на Боянското блато

Столична община разпореди незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато.
Заповедта на кмета Васил Терзиев разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичане на срока.
На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, включително:
• становища от компетентната РИОСВ,
• хидроложко изследване,
• хидравлични изчисления.
Общинският строителен контрол вчера извърши проверка на място на строителни дейности по изграждане на дренаж. В хода на проверката не беше представено необходимото разрешение за строеж за установеното трасе и технически характеристики.
На изпълнителите е даден 24-часов срок за представяне на изисканите документи. При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки за незаконно строителство.