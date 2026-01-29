БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Снимка: БТА
Европейският съюз включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации заради бруталните репресии срещу протестиращите в страната, които отнеха живота на хиляди хора през последните седмици.

Решението беше взето с единодушие от външните министри на страните от ЕС на среща в Брюксел.

"Репресиите не могат да останат без отговор", написа в Екс дипломат номер едно на ЕС Кая Калас.

Включването на Иранската революционна гвардия в списъка с терористични организации означава засилване на натиска от страна на ЕС срещу Техеран. Външните министри от общността наложиха днес и нови санкции срещу още 15 лица и 6 организации, отговорни за кървавото потушаване на протестите в Иран.

ЕС санкционира министъра на вътрешните работи на страната, членове на иранската съдебна система, а също така и редица командири на Иранската революционна гвардия. До момента Европа е наложила санкции на общо 247 лица и 50 организации в Иран, включително и заради военната подкрепа, която Техеран оказва на Русия.

