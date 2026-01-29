Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето

Синята и зелена зона все пак ще поскъпнат след като Върховния административен съд отмени решението на предишната инстанция за премахване на увеличението на цената.

Това обаче не може да се случи веднага. Първо е необходимо Центъра за градска мобилност да смени всички табели и да направи всички нужни промени за прилагането на новите правила за паркиране. Освен това решението на ВАС не е по същество, а единствено обезсилилва определението на Административен съд-София, което спря поскъпването на цените за синя и зелена зона в София.

В позицията на Центъра за градска мобилност се казва още, че те ще изчкат и необходимите юридически процедури по казуса, както и действията на Столичния общински съвет преди да приложи приетото през ноемви разширение и поскъпване.

Това потвърди в позиция и кметът на София Васил Терзиев - решението не води до незабавни промени в режима или цените на зоните за паркиране. "Няма да има промени в зоните за паркиране от утре или в следващите седмици – истинската реформа е в това как средствата се връщат в кварталите", посочи той.

"Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да се действа прибързано", подчерта Терзиев.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите.

"Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка", допълни той.

Васил Терзиев обърна внимание и на втората, по-съществена част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.

"Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа", заяви кметът.

Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите.

"Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите", каза още той.

Столичната община ще продължи да информира публично за всяка следваща стъпка и подчертава, че спокойствието и предвидимостта за гражданите са водещ приорите