Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Държавният глава се срещна със заместник-омбудсмана Мария Филипова, която се съгласи да приеме поста на служебен министър-председател.

След срещата Филипова направи коментар пред медиите.

"Да напомня първото изявление на президента, буквално преди дни, в което тя посочи, че всъщност предстои процедура на всички кандидати, които са в Алинея 5, на член 99, разговори с тях. Такъв бе проведен и с мен. Решението е на президента. Аз отговорих - да, ще приема, да, ако тя прецени, да бъда служебен министър-председател на Република България. Аз съм Мария Филипова и 15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на хората. Към момента президентът не е взел своето решение. Предстоят изслушване и на останалите колеги. Изчакайте решението на президента на Република България", каза Филипова.

По-рано през деня президентът Илияна Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева.

След консултациите вчера стана ясно, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да поеме поста на служебен премиер. Преди него президентът разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов, те обаче се отказаха от поста с различни аргументи.

Във вторник отказ имаше и от страна на председателя на парламента Рая Назарян.

Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре, когато президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.