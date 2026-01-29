БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот

У нас
Председателят на партията призна, че БСП излиза отслабена от това управление

атанас зафиров бсп излиза отслабена управление
Критична оценка за участието на БСП във властта даде вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров в "Още от деня" и призна, че партията е излязла отслабена, но е поставила държавния интерес над теснопартийния. Обяви също, че няма да участва в следващите парламентарни листи, за да се даде път на нови лица.

"Фактът е, че БСП като партия излиза отслабена от това управление. И с това бяхме наясно още от самото начало, когато поехме тежък ангажимент да сложим държавния интерес над тясно партийния", заяви той.

По думите му управлението е функционирало като ляво-центристко, а ключови социални политики и бюджети са били реализирани именно с активната роля на БСП.

"Аз държа да го кажа – стоя зад всяко нещо, което са свършили нашите министри и нашите участници в парламента".

Зафиров отхвърли обвиненията, че партията е действала "послушно" по волята на Бойко Борисов или Делян Пеевски, като подчерта, че е водил разговори с всички парламентарни сили в търсене на подкрепа за социалната част на бюджета.

"Аз мога да цитирам думите на Бойко Борисов, който казва, че това управление оцеля благодарение на БСП. Аз търсих съюзници в социалната част на бюджета, за да осмислим нашето участие и нашата заявка да бъдем социалният стожер в това управление", обясни Зафиров.

Определи решението на Националния съвет за свикване на Конгрес с единствена точка "смяна на председателя" като елитарно и противоречиво. Председателят на БСП настоява Конгресът да се проведе след изборите, а не преди тях, за да не бъде партията вкарана във вътрешна война.

"От една страна дава положителна оценка за участието ни в управлението, а от друга свиква Конгрес с една единствена точка – смяна на председателя. Това решение е дълбоко необяснимо. Вкарването на БСП в този момент в убийствена вътрешна война е път за никъде."

Той предупреди, че отричането на участието във властта би било "груба и предателска грешка", която може да вкара БСП в дългогодишна изолация.

"БСП ще бъде вкарана в един коловоз, от който после няма десетки години излизане", заяви Зафиров.

Председателят на БСП обяви също, че няма да участва в следващите парламентарни листи, за да се даде път на нови лица.

"БСП трябва да отвори листите си за млади, подготвени хора и да чуе гласа на обществото. Правя крачка назад и давам заявка, че няма да участвам в следващите парламентарни листи", заяви той.

Заяви категорично, че няма да подаде оставка, въпреки вътрешнопартийните критики и искания за смяната му след падането на правителството. "Това означава да извърша предателство спрямо всички тези хора, с които една година се опитваме да изправим БСП на крака", обясни той.

По отношение на евентуален политически проект на президента Румен Радев, Зафиров каза, че е нормално да се търсят допирни точки, но подчерта, че настоящите избори ще го поставят като конкурент на БСП.

"Нека видим какъв е характерът на проекта, който той ще представи. На тези избори е ясно, че той ще бъде опонент на БСП", каза Зафиров.

