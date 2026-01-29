БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:22 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт

от БНТ
Чете се за: 03:30 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Днес първата среща на държавния глава беше с омбудсмана Велислава Делчева.

След срещата Делчева направи коментар пред медиите.

"Да, говорих с президента Йотова и отново потвърдих това, което заявявам на българските граждани още в момента, в който беше издигната моята кандидатура за омбудсман и моето искрено и вътрешно убеждение, че омбудсманът като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите тогава, когато държавата действа или бездейства в техен общ ущърб, няма място в изпълнителната власт. Това се потвърждава и от последните няколко месеца, в които аз бях избрана за омбудсман. За същия период през миналата година е имало 3 пъти по-малко жалби на граждани, отколкото в периода, в който има омбудсман. Което означава, че за българските граждани е изключително важно да има човек, действащ на тази позиция. След година и половина не мисля, че е редно отново да изоставяме българските граждани и те да останат без защитник на техните права. Като последно допълнение ще кажа отново, че има европейски и международни стандарти, които също изискват омбудсманът да остане максимално независим от останалите власти в държавата".

"На президента Йотова казах, че в този един момент заставам отново на позицията си, че омбудсманът не може да изпълнява задължения на служебен премиер, след което отново да се върне като омбудсман, който защитава правата на гражданите. Институцията на омбудсмана е нещо, което е в полза на всеки един гражданин. Омбудсманът е човека, който решава всекидневните проблеми, личните проблеми, индивидуалните, отделните проблеми на гражданите", допълни Делчева.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

След Делчева президентът ще се срещне с нейния заместник - Мария Филипова.

След консултациите вчера стана ясно, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да поеме поста на служебен премиер. Преди него президентът разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов, те обаче се отказаха от поста с различни аргументи.

Във вторник отказ имаше и от страна на председателя на парламента Рая Назарян.

Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре, когато президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.

#президентът Илияна Йотова #Велислава Делчева #омбудсман

