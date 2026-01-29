БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:47 мин.
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да поеме поста служебен премиер. Тя каза "да" на президента Илияна Йотова по време на консултацията за избор на служебен премиер. Очаквано омбудсманът Велислава Делчева отказа този пост. Равносметката досега показва, че двама от възможните кандидати за поста дадоха съгласие, петима отказаха.

Президентът Илияна Йотова днес получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер. Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да поеме тази отговорност, ако президентът се спре на нея.

Мария Филипова, зам.-обмудсман: "На президента аз отговорих - да, ще приема поста, ако тя прецени - да бъда служебен министър-председател."

Филипова обясни и защо смята, че може да се справи с отговорностите на служебен министър-председател.

Мария Филипова, зам.-обмудсман: "15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на хората."

Според Мария Филипова заемането на този пост не влиза в противоречие със сегашните ѝ задължения като зам.-омбудман.

Мария Филипова, зам.-омбудсман: "Към момента представителни функции и изцяло дейността на омбудсманството се ръководи от омбудсмана, аз само я подпомагам технически. Знаете, че в Закона за омбудсмана такива всъщност, такава е и нормативната уредба, каквото тя ми делегира. Тя ми е делегирала единствено работа, която няма общо с представителство на институциите."

Омбудсманът Велислава Делчева е на противоположната позиция. Тя смята, че един обществен защитник на гражданите няма място в изпълнителната власт.

Велислава Делчева, омбудсман: "Моето вътрешно убеждение е, че омбудсманът като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите тогава, когато държавата действа или бездейства в техен ущърб, няма място в изпълнителната власт. Това се потвърждава и от последните няколко месеца, в които аз бях избрана за омбудсман. За същия период през миналата година е имало три пъти по-малко жалби на граждани, отколкото в периода, в който има омбудсман. Което означава, че за българските граждани е изключително важно да има човек, действащ на тази позиция."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Делчева напомни, че има европейски и международни стандарти, които също изискват омбудсманът да остане максимално независим от останалите власти в държавата.

Велислава Делчева, омбудсман: "На президента Йотова казах, че в този един момент заставам отново на позицията си, че омбудсманът не може да изпълнява задължения на служебен премиер, след което отново да се върне като омбудсман, който защитава правата на гражданите."

Утре президентът Илияна Йотова ще се срещне и с останалите трима от възможните кандидати за служебен премиер - това са председателят на Сметната палата и двете му заместнички.

Водещи новини

У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20 След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Какво да очакват зрителите на финала за избор на представител на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
