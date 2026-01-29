Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината

Широко коментираният филм "Мелания" за първата дама на Съединените щати тръгва по кината от утре, но не се радва на голям интерес.

Документалната лента проследява живота на Мелания Тръмп през 20-те дни преди встъпването в длъжност на Доналд Тръмп за втори мандат през януари 2025 година.



Акцент са ролята ѝ като съветник на президента, нейните дипломатически ангажименти и охраната ѝ. И не на последно място - присъствието на първата дама в света на модата с привличащи вниманието тоалети и аксесоари.

Компанията "Амазон" е платила внушителните 35 милиона долара за реклама на филма в Съединените щати. За сега обаче, разпространителите във Великобритания отчитат изключително слаби предварителни продажби. Това стана повод за серия шеговити коментари в социалните мрежи - например - "ако го покажат в самолет, хората пак ще си излязат" и "ще трябва да преживеем отново тази глупост с Нобеловата награда, ако "Мелания" не бъде номинирана за Оскар."