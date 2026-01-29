БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 00:25 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината
Снимка: АП/БТА
Широко коментираният филм "Мелания" за първата дама на Съединените щати тръгва по кината от утре, но не се радва на голям интерес.

Документалната лента проследява живота на Мелания Тръмп през 20-те дни преди встъпването в длъжност на Доналд Тръмп за втори мандат през януари 2025 година.

Акцент са ролята ѝ като съветник на президента, нейните дипломатически ангажименти и охраната ѝ. И не на последно място - присъствието на първата дама в света на модата с привличащи вниманието тоалети и аксесоари.

Компанията "Амазон" е платила внушителните 35 милиона долара за реклама на филма в Съединените щати. За сега обаче, разпространителите във Великобритания отчитат изключително слаби предварителни продажби. Това стана повод за серия шеговити коментари в социалните мрежи - например - "ако го покажат в самолет, хората пак ще си излязат" и "ще трябва да преживеем отново тази глупост с Нобеловата награда, ако "Мелания" не бъде номинирана за Оскар."

