Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС

Николай Минков от Николай Минков
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Скандали в парламента, след като в дневния ред беше вкарана извънредна точка за промяна в Изборния кодекс, внесена от „Възраждане“, предвиждаща ограничаване на секциите в държави извън ЕС до 20. Това даде повод на опозицията да обвини „Възраждане“ в колаборация с управляващите. От ПП-ДБ пък предложиха да се върне пълната функционалност на машините, вместо да се използват само като принтери.

Високо напрежение в Народното събране още в началото на пленарния ден, след като стана ясно, че след вчерашното извънредно заседание на правната комисия, на което бе отворен отново Изборния кодекс по искане на "Възраждане", с цел ограничаване на секциите в държавите извън Европейския съюз до 20, днес споровете се пренесоха и в пленарна зала. Това даде повод на ПП-ДБ в лицето на Надежда Йорданова да направи гневна декларация още в началото на пленарното заседание с искане "Възраждане" да оттеглят предложението си. Подобно беше и искането, отправено от страна на МЕЧ, но точката беше гласувана и допусната за разглеждане. Това пък предизвика веднага реакция от страна на ПП-ДБ. Асен Василев поиска 20-минутна почивка. След това почивките нараснаха на общо 4. В рамките на стартиралия дебат пък се разразиха скандали, взаимни пререкания, нападки и обиди между депутати от различните парламентарни групи. Последваха и наказания. Първи със забележка беше наказан лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който апострофираше от мястото си изказване на представител на "Величие". Впоследствие бяха наказани и Климент Шопов и Радостин Василев, съответно единият от "Възраждане", другият от МЕЧ за квалификации под адрес на техния външен вид.

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Ние смятаме, че националната сигурност на България е застрашена. Ние връщаме нормализацията в изборния процес. Не можеш да казваш, че искаш да се бориш за честен вот в България и същевременно да допускаш откровени масови изборни фалшификации в Турция. Освен това, числата когато говорят, и боговете мълчат. 48 000 души са гласували в Турция на последните избори. В другите държави извън ЕС общо са гласували 35 000. За мен е много странно как хора, които твърдят, че се борят с влиянието на Пеевски, в момента са против едно абсолютно законно и нормално решение.“

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: „Това, което вие правите, е вероломна сделка в нечий частен интерес. И защо твърдя това – защото с тези изменения вие постигате едно единствено нещо - наказвате българските граждани, които имат различно мнение от вашето. В Турция, например, това, с което излязохте като данни – какво се случва – 71,54% от гласувалите там не са подкрепили „Ново начало“. Тоест това, което правите – Пеевски разпорежда, вие действате.“

Александър Иванов – ГЕРБ–СДС: „През 2016 г. ПГ на ГЕРБ е подкрепила такъв законопроект, който намалява секциите за страни извън ЕС, както ще направим и сега. И да припомним на залата и на гражданите, които следят дебата, че през 2021 г. вие с ДПС отменихте това ограничение. Вие, вашата ПГ, Христо Иванов – помня тогава много сериозно участваше в дебата, говореше с колегите от ДПС, криеха се по кюшетата. Тогава вие го отменихте.“

Павлин Найденов – АПС: „Как да отговорим на малко под 1 млн. български граждани, които живеят в Северна Америка? Какво да обясним на тези хора – че трябва да пропътуват десетки часове, да си загубят времето, за да гласуват, или това е един начин да бъдат наказани? Не забравяйте, че те донасят близо над 10 млрд. приходи на българските граждани, с които подпомагат българската икономика.“

Христо Расташки – МЕЧ: „Това, което правите в момента – да се опитвате да пречите на десетки хиляди български граждани извън ЕС – да им пречите да гласуват, това е недопустимо. Това е недопустимо и аз призовавам колегите от „Възраждане“, които сега крещят, да не се излагат, да дойдат и да изтеглят законопроекта.“

Юлияна Матеева – „Величие“: „Днес е един тъжен ден за българския парламент, защото една партия иска да лиши хиляди български граждани от другата България от активно избирателно право.“

#изборни секции в чужбина #възраждане #скандали #Изборния кодекс #Парламент

