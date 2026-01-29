Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС

Скандали в парламента, след като в дневния ред беше вкарана извънредна точка за промяна в Изборния кодекс, внесена от „Възраждане“, предвиждаща ограничаване на секциите в държави извън ЕС до 20. Това даде повод на опозицията да обвини „Възраждане“ в колаборация с управляващите. От ПП-ДБ пък предложиха да се върне пълната функционалност на машините, вместо да се използват само като принтери.

Високо напрежение в Народното събране още в началото на пленарния ден, след като стана ясно, че след вчерашното извънредно заседание на правната комисия, на което бе отворен отново Изборния кодекс по искане на "Възраждане", с цел ограничаване на секциите в държавите извън Европейския съюз до 20, днес споровете се пренесоха и в пленарна зала. Това даде повод на ПП-ДБ в лицето на Надежда Йорданова да направи гневна декларация още в началото на пленарното заседание с искане "Възраждане" да оттеглят предложението си. Подобно беше и искането, отправено от страна на МЕЧ, но точката беше гласувана и допусната за разглеждане. Това пък предизвика веднага реакция от страна на ПП-ДБ. Асен Василев поиска 20-минутна почивка. След това почивките нараснаха на общо 4. В рамките на стартиралия дебат пък се разразиха скандали, взаимни пререкания, нападки и обиди между депутати от различните парламентарни групи. Последваха и наказания. Първи със забележка беше наказан лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който апострофираше от мястото си изказване на представител на "Величие". Впоследствие бяха наказани и Климент Шопов и Радостин Василев, съответно единият от "Възраждане", другият от МЕЧ за квалификации под адрес на техния външен вид.

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Ние смятаме, че националната сигурност на България е застрашена. Ние връщаме нормализацията в изборния процес. Не можеш да казваш, че искаш да се бориш за честен вот в България и същевременно да допускаш откровени масови изборни фалшификации в Турция. Освен това, числата когато говорят, и боговете мълчат. 48 000 души са гласували в Турция на последните избори. В другите държави извън ЕС общо са гласували 35 000. За мен е много странно как хора, които твърдят, че се борят с влиянието на Пеевски, в момента са против едно абсолютно законно и нормално решение.“