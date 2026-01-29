БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще включи ли ЕС Иранската Революционна гвардия в списъка с терористични организации?

Десислава Апостолова
Чете се за: 03:02 мин.
Европа
Външните министри на ЕС объдиха и приеха в Брюксел санкции срещу Иран. Франция отмени ветото си върху обявяването на Иранската Революционна гвардия за терористична организация, което отвори път да бъде взето такова решение.

Съветът реши да наложи нови санкции на още 15 лица и шест организации, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Иран, след насилственото потушаване на мирни протести в страната. ЕС санкционира министъра на вътрешните работи на страната, членове на иранската съдебна система, а също така и редица командири на Иранската Революционна гвардия.

До сега ЕС е наложил ограничителни мерки за общо 247 лица и 50 организации. Те се състоят от замразяване на активи, забрани за пътуване до ЕС и забрана за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси на изброените.

Сакции са налагат и срещу ирански бизнесмени и компании, които помагат на Русия с военно оборудване, а също и такива, които участват в разработването и производството на балистични ракети на Иран и следователно са ангажирани с ракетната или безпилотната програма на Иран.

Все още не е ясно дали ЕС ще включи Иранската Революционна гвардия в списъка с терористични организации. Изглежда, че всички държави са склонни да подкрепят такова решение. Франция, но и Италия се противопоставяха до сега на подобен ход с мотивите, че подобно решение ще затвори дипломатическите канали с Техеран.

Бруталните кървави репресии в страната обаче обърнаха позициите в ЕС.

Включването на Гвардията в списъка с терористични организации на практика ще я постави в една група редом с "Ал Кайда" и "Ислямска държава". САЩ включиха Гвардията в списъка си с чуждестранни терористични организации през 2019 г. и многократно са оказвали натиск върху ЕС да последва примера им.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: "Очаквам да постигнем съгласие Иранската Революционна гвардия да бъде обявена за терористична групировка. Това ще я постави на едно ниво с Ал Кайда, Хамас и Ислямска държава. Когато се държиш като терорист, трябва и да бъдеш третиран като такъв. Всички видяхме огромния брой на жертвите по време на протестите и че мерките, които режимът предприе, бяха много сурови. Ето защо им изпращаме послание - ако оказваш натиск на хората, ще платиш цена за това."

#Иранската Революционна гвардия #терористични организации #ЕС

