Какво да очакват зрителите на финала за избор на представител на България за "Евровизия 2026"

Звездно международно присъствие очаква зрителите на БНТ 1 тази събота, 31 януари, от 21.00 ч. за финала на националната селекция за избор на изпълнител, който ще представи България на „Евровизия 2026“. Ексклузивни гости на вечерта ще бъдат музикантите AIDAN от Малта, Alis от Албания и Eldar от Азербайджан. Освен тях, по време на шоуто на сцената ще се качат Невена Цонева и Иво Димчев.

За българската публика, AIDAN ще изпълни баладата "Bella", с която ще представи своята страна Малта на "Евровизия 2026" през месец май във Виена. Инструменталът на песента е записан в София с български симфоничен оркестър. Албанският представител на "Евровизия 2026" Alis също ще изпълни песента, с която ще се бори за победа в астрийската столица, озаглавена "Nân". Големият победител на "Евровизия" през 2011 г. – Eldar от Азербайджан, ще изпълни своя хит "The One“.

Специално за втория етап от националната селекция за избор на български представител на "Евровизия 2026" в България пристигат представители на няколко европейски обществени телевизии. Впечатлени от шоуто по БНТ 1 на 24 януари, те ще проследят отблизо организацията и реализацията на финала тази събота.

На 31 януари от 21.00 ч. по БНТ 1 на финала участват: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah. На живо осемте претенденти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар, като някои от тях ще представят най-новите си сингли. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория през сайта eurovision2026.bg и на професионално жури, чийто състав ще бъде обявен в началото на прякото предаване.

Зрителският вот се активира след официално обявяване от страна на водещите, непосредствено след последното изпълнение в шоуто. Гласуването се извършва онлайн на сайта eurovision2026.bg, като съгласно правилата за гласуване се допуска само един валиден глас от един IP адрес. При опит за дублиране на гласове от един и същи IP адрес се отчита само един глас.

Победителят ще получи наградна статуетка, изработена специално за националната селекция на БНТ от талантливия български художник Стоян Зиков, носител на редица национални и международни отличия в областта на изкуството.

"Вдъхнових се от философията на "Евровизия", където талантът и индивидуалният глас се превръщат в общ културен език. Статуетката напомня сърце, съставено от отделни елементи, които се разминават и срещат, но заедно създават хармония. Тя е послание към онзи, който ще представи България на сцена, където творчеството е споделена емоция и общо бъдеще", споделя Стоян Зиков.

В третата, последна фаза на националната селекция – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за него и явяването му на конкурса във Виена. Песента, която ще представя България на "Евровизия 2026", ще бъде определена, отново, чрез комбиниран вот – на жури и на зрителите през платформата eurovision2026.bg.

През месец май във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-о издание. България ще бъде представена във втория полуфинал – на 14 май, когато са и участията на Албания и Малта. Големият финал на "Евровизия 2026" е на 16 май.

Гледайте на живо на 31 януари от 21.00 ч. по БНТ 1