БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво да очакват зрителите на финала за избор на представител на България за "Евровизия 2026"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Победителят в" Евровизия 2011" Eldar от Азербайджан, представителите на Малта и Албания на "Евровизия 2026" AIDAN и Alis, Невена Цонева и Иво Димчев са част от шоуто тази събота

ново жури нов вот вижте очаква финала националната селекция евровизия
Слушай новината

Звездно международно присъствие очаква зрителите на БНТ 1 тази събота, 31 януари, от 21.00 ч. за финала на националната селекция за избор на изпълнител, който ще представи България на „Евровизия 2026“. Ексклузивни гости на вечерта ще бъдат музикантите AIDAN от Малта, Alis от Албания и Eldar от Азербайджан. Освен тях, по време на шоуто на сцената ще се качат Невена Цонева и Иво Димчев.

За българската публика, AIDAN ще изпълни баладата "Bella", с която ще представи своята страна Малта на "Евровизия 2026" през месец май във Виена. Инструменталът на песента е записан в София с български симфоничен оркестър. Албанският представител на "Евровизия 2026" Alis също ще изпълни песента, с която ще се бори за победа в астрийската столица, озаглавена "Nân". Големият победител на "Евровизия" през 2011 г. – Eldar от Азербайджан, ще изпълни своя хит "The One“.

Специално за втория етап от националната селекция за избор на български представител на "Евровизия 2026" в България пристигат представители на няколко европейски обществени телевизии. Впечатлени от шоуто по БНТ 1 на 24 януари, те ще проследят отблизо организацията и реализацията на финала тази събота.

На 31 януари от 21.00 ч. по БНТ 1 на финала участват: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah. На живо осемте претенденти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар, като някои от тях ще представят най-новите си сингли. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория през сайта eurovision2026.bg и на професионално жури, чийто състав ще бъде обявен в началото на прякото предаване.

Зрителският вот се активира след официално обявяване от страна на водещите, непосредствено след последното изпълнение в шоуто. Гласуването се извършва онлайн на сайта eurovision2026.bg, като съгласно правилата за гласуване се допуска само един валиден глас от един IP адрес. При опит за дублиране на гласове от един и същи IP адрес се отчита само един глас.

Победителят ще получи наградна статуетка, изработена специално за националната селекция на БНТ от талантливия български художник Стоян Зиков, носител на редица национални и международни отличия в областта на изкуството.

"Вдъхнових се от философията на "Евровизия", където талантът и индивидуалният глас се превръщат в общ културен език. Статуетката напомня сърце, съставено от отделни елементи, които се разминават и срещат, но заедно създават хармония. Тя е послание към онзи, който ще представи България на сцена, където творчеството е споделена емоция и общо бъдеще", споделя Стоян Зиков.

В третата, последна фаза на националната селекция – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за него и явяването му на конкурса във Виена. Песента, която ще представя България на "Евровизия 2026", ще бъде определена, отново, чрез комбиниран вот – на жури и на зрителите през платформата eurovision2026.bg.

През месец май във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-о издание. България ще бъде представена във втория полуфинал – на 14 май, когато са и участията на Албания и Малта. Големият финал на "Евровизия 2026" е на 16 май.

Гледайте на живо на 31 януари от 21.00 ч. по БНТ 1

#избор на български представител #"Евровизия 2026"

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Консултациите за служебен премиер продължават
5
Консултациите за служебен премиер продължават
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
6
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Общество

КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
9322
Чете се за: 02:10 мин.
Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации? Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации?
Чете се за: 06:15 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
15916
Чете се за: 02:57 мин.
Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
БЧК предупреждава за опити за измама с името на организацията БЧК предупреждава за опити за измама с името на организацията
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20 След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в терористични организации
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Какво да очакват зрителите на финала за избор на представител на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ