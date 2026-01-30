БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази
Росен Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години
Слушай новината

Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години. Бяха задържани 255 000 таблетки наркотични вещества. Задържаният кокаин за 2025 г. е над 34 пъти повече спрямо 2021 година. Това съобщи в парламента премиерът в оставка Росен Желязков.

"Общата политика на правителството се определя със Закона за контрола на наркотичните вещества. Създаден е Национален съвет. През 2025 са проведени 6 заседания и са взети важни решения. Поставени са под контрол 9 нови вещества. Целта е предотвратяването на трафик и разпространението в страната. Създадени са общински съвети по наркотични вещества. Функционират 27 съвети. Работят на терен в училищна и извънучилищна среда. Препоръчали сме на кметовете да попълнят незаетите щатни бройки, там където има съвети. Националния съвет по наркотични вещества прегледа и прие стратегия за борба с наркотичните вещества. Въвеждат се нови програми за превенция. Разкриват се нови места по програми. Предвиждат се обучения на млади хора в помощ на експертите от центровете", съобщи Желязков.

Предвижда се повишаване на контрола на лекарства с наркотични вещества, както и разкриване на държавни програми за лечение на лица под 18 години със зависимости.

"Въведени са съответните стандарти, единна система за качество на превантивните програми. Подобрен е административният капацитет на звената по контрол. В началото на мандата на кабинета МВР изготви план. От януари до ноември 2025 са проведени над 6000 операции за пресичане на разпространение на наркотични вещества. Над 22 000 заведения са проверени, установени са оранжерии и 44 лаборатории."

Желязков отбеляза, че през 2024 година са регистрирани 54 случая с фентанил, а през 2025 г. 240 случая.

Преустановена е дейността на 9 сайта с вейпове.

"Бяха направени открити уроци в училищата. По линия на МОН за първи път е разработена национална програма за квалификация на учителите как да разпознават ранните белези на риск. Над 2000 училища или над 90% от училищната мрежа е обхваната. Постигнато е увеличение с 10 % на назначените психолози. Осигурени са средства за повече спорт в училищата. МОН разработи информационни материали и филми по ученически разкази. По линия на трансгранично и друго международно сътрудничество са извършени и разработени много операции. По отношение на сивия списък - само няколко месеца не стигнаха на това правителство да се похвали, че България вече не е част от този списък."

#премиерът в оставка Росен Желязков #ръст #акцизни стоки #наркотици

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
3
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
4
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
5
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
6
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Сигурност и правосъдие

В Плевен започна делото срещу шофьора на тир, който уби анестезиолога Цветан Костадинов
В Плевен започна делото срещу шофьора на тир, който уби анестезиолога Цветан Костадинов
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:42 мин.
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
Чете се за: 01:22 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 00:40 мин.
СГС заседава по делото за убийството на Пейо Пеев СГС заседава по делото за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 00:45 мин.
Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
В Плевен започна делото срещу шофьора на тир, който уби анестезиолога Цветан Костадинов В Плевен започна делото срещу шофьора на тир, който уби анестезиолога Цветан Костадинов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Политически декларации в НС за Деня на почит към жертвите на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ