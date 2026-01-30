Росен Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години

Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години. Бяха задържани 255 000 таблетки наркотични вещества. Задържаният кокаин за 2025 г. е над 34 пъти повече спрямо 2021 година. Това съобщи в парламента премиерът в оставка Росен Желязков.

"Общата политика на правителството се определя със Закона за контрола на наркотичните вещества. Създаден е Национален съвет. През 2025 са проведени 6 заседания и са взети важни решения. Поставени са под контрол 9 нови вещества. Целта е предотвратяването на трафик и разпространението в страната. Създадени са общински съвети по наркотични вещества. Функционират 27 съвети. Работят на терен в училищна и извънучилищна среда. Препоръчали сме на кметовете да попълнят незаетите щатни бройки, там където има съвети. Националния съвет по наркотични вещества прегледа и прие стратегия за борба с наркотичните вещества. Въвеждат се нови програми за превенция. Разкриват се нови места по програми. Предвиждат се обучения на млади хора в помощ на експертите от центровете", съобщи Желязков.

Предвижда се повишаване на контрола на лекарства с наркотични вещества, както и разкриване на държавни програми за лечение на лица под 18 години със зависимости.

"Въведени са съответните стандарти, единна система за качество на превантивните програми. Подобрен е административният капацитет на звената по контрол. В началото на мандата на кабинета МВР изготви план. От януари до ноември 2025 са проведени над 6000 операции за пресичане на разпространение на наркотични вещества. Над 22 000 заведения са проверени, установени са оранжерии и 44 лаборатории."

Желязков отбеляза, че през 2024 година са регистрирани 54 случая с фентанил, а през 2025 г. 240 случая.

Преустановена е дейността на 9 сайта с вейпове.