БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Запази
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Финален етап от консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. В 11:00 часа днес започна срещата на държавния глава с председателя на Сметната палата Димитър Главчев.

След разговора с президента Главчев направи коментар пред медиите.

"Казах, че съм склонен да приема".

По думите му не е обсъждан с държавния глава състав на ново служебно правителство.

"Никакви предварителни условия не е поставяла президентът Йотова, нито и двата предишни пъти президентът Радев. Никой не ми се е месил и в работата на служебен премиер", посочи още Главчев.

"Положихме максимални усилия и двата пъти изборите да бъдат честни".

Не е обсъждана и дата за изборите, обясни председателят на Сметната палата.

След него на разговори са поканени и заместниците му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

БНТ ще ви покаже на живо коментарите след срещите.

Досега готовност да заемат поста заявиха заместник-омбудманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.

#търси се служебен премиер #президентът Илияна Йотова #Димитър Главчев #служебен премиер

Водещи новини

Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Политически декларации в НС за Деня на почит към жертвите на комунистическия режим Политически декларации в НС за Деня на почит към жертвите на комунистическия режим
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в Украйна? Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия,...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ