Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа на Е-79

Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа, станала на международния път Е-79.

Хората са се събрали на мирен протест пред Съдебната палата във Враца с искане за справедливо правосъдие спрямо шофьора, който причини тежката катастрофа преди няколко дни на пътя между Враца и Монтана.

Шофьорът е турски гражданин, пътувал е с лек автомобил, с немска регистрация в посока Монтана. Той изпреварва на непрекъсната линия пет тежкотоварни камиона и се удря челно в лек автомобил с монтанска регистрация. На място загива шофьорът – 44 годишен мъж. Тук са неговите близки и познати.

От прокуратурата съобщиха, че турският шофьор е опериран в местната болница. Днес се очаква да му бъде повдигнато и обвинение - да бъде привлечен в качеството на обвиняем за убийство по непредпазливост. Той не може да бъде задържан към момента. Изискани са съдебно-медицински експертизи, отнета му е шофьорската книжка и е със забрана да напуска страната.

