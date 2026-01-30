БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа на Е-79

от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Инцидентът стана преди няколко дни на главния път между Враца и Монтана

Снимка: БНТ
Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа, станала на международния път Е-79.

Хората са се събрали на мирен протест пред Съдебната палата във Враца с искане за справедливо правосъдие спрямо шофьора, който причини тежката катастрофа преди няколко дни на пътя между Враца и Монтана.

Шофьорът е турски гражданин, пътувал е с лек автомобил, с немска регистрация в посока Монтана. Той изпреварва на непрекъсната линия пет тежкотоварни камиона и се удря челно в лек автомобил с монтанска регистрация. На място загива шофьорът – 44 годишен мъж. Тук са неговите близки и познати.

От прокуратурата съобщиха, че турският шофьор е опериран в местната болница. Днес се очаква да му бъде повдигнато и обвинение - да бъде привлечен в качеството на обвиняем за убийство по непредпазливост. Той не може да бъде задържан към момента. Изискани са съдебно-медицински експертизи, отнета му е шофьорската книжка и е със забрана да напуска страната.

Вижте прякото включване на Мирослава Георгиева

#пътя Монтана Враца #протест във Враца #загинал мъж #тежка катастрофа #загинал шофьор

