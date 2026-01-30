БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас

Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Задържани са четирима души във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас - сайтове Zamunda, Arena и Zelka. Това заяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов. От МВР уточниха, че тези сайтове не се хостват в България, а само потребителите им са българи. Митов заяви още какъв според него трябва да е служебният министър, който ще заеме поста след него.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи в оставка: "Единственото нещо, което знам и което съм разбрал в тази система, е, че министърът не трябва да се меси на полицаите. Трябва да ги остави да работят и когато се изгради екип, който работи спокойно без министъра да се намесва и да им дава политически уклон, тогава и резултатите са налице."

