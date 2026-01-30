"Куба няма да оцелее": Тръмп заплаши с мита доставчиците на петрол в Хавана

Американският президент Доналд Тръмп засили натиска срещу Куба, като заплаши, че ще наложи нови мита на страните доставчици на петрол за страната. В указа за обявяване на мярката засега не се посочват конкретни тарифи или държави.

Националните медии в Куба предупредиха, че заповедта заплашва да парализира производството на електричество, доставките на вода и здравните услуги на острова, обхванат от остра икономическа криза.

В изявление кубинското правителство заяви че "всички сфери на живота ще бъдат задушени". На въпрос на журналист дали се опитва да задуши Куба, Тръмп отговори, че "думата 'задушавам' е ужасно тежка", но добави че Куба "няма да оцелее."

Според американския президент Куба вече не получава доставки от Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро. Ройтерс съобщи, че другият основен доставчик - Мексико, също обмисля спиране на доставките.