Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство

На фона на задълбочаващата се вътрешнополитическа нестабилност и на практика стартиралата предизборна кампания, евродепутатът от "Обнови Европа" и представител на ПП-ДБ Никола Минчев коментира в студиото на "Денят започва" ключови теми от политическия дневен ред у нас – от напрежението в коалицията до ролята на президента Румен Радев и състоянието на върховенството на закона.

По думите му, въпросите около подреждането на листите и наложеното вето върху определени фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт.

"Подреждането на листите винаги е сложен момент за всеки коалиционен формат. Това са разговори, които трябва да се водят вътре в коалицията, на ниво партийни ръководства, а не в публичното пространство", подчерта Минчев.

Според него вътрешните спорове не са най-сериозното предизвикателство пред ПП–ДБ в навечерието на изборите.

"Местата в листите не са най-големият проблем нито за коалицията, нито за държавата. Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот", заяви евродепутатът.

Минчев определи евентуалното политическо позициониране на президента Румен Радев като ключов фактор за вътрешно-политическата динамика:

"Излизането на Румен Радев от президентството и навлизането му в парламентарната политика е сериозно предизвикателство. ПП-ДБ трябва да успее да капитализира протестната енергия, която се натрупа в края на миналата година", посочи той.

Във връзка с отношенията с партньорите от "Демократична България" Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания:

"С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев."

Минчев беше категоричен, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество с проект, свързан с Радев:

"Лично аз не мога да си представя съвместна работа с бъдещ президентски проект, предвид това, което сме виждали от Румен Радев през последните девет години."

Евродепутатът критикува и част от публичните му позиции по отношение на Европа:

"Когато се казва, че Европа трябва да взима пример от Китай, Русия или САЩ, това подкопава усилията за утвърждаване на ЕС като самостоятелен и силен геополитически играч."

По темата за политическата криза у нас той изрази сериозни притеснения за ефекта ѝ върху доверието в институциите и европейските партньори:

"Политическата нестабилност не е проблем само за управлението, а за цялостната способност на България да изпълнява ангажиментите си – включително в сферата на сигурността и отбраната."

Особено критичен той беше към решението за закриване на Антикорупционната комисия:

"Ангажиментът по Плана за възстановяване беше за реформа и гарантиране на независимостта на антикорупционния орган, а не за неговото закриване. Това ще бъде разглеждано много внимателно от Европейската комисия", предупреди евродепутатът.

По думите му това решение изпраща тревожен сигнал:

"Настоящото мнозинство показва, че не може или не иска да осигури независим антикорупционен орган и предпочита да го закрие. Това е замитане, а не реформа."

Евентуалното назначаване на Андрей Гюров за служебен премиер, Минчев коментира така:

"От всички възможни кандидати той е човекът, когото познавам най-добре и смятам, че притежава необходимите качества. За мен той е най-добрият избор за България."

Той изрази резерви към други възможни номинации, които според него са свързани с настоящото управляващо мнозинство и определени икономически кръгове.

Вижте целия разговор във видеото