Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Волейболистите на Нефтохимик донесоха Купата в Бургас

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:40 мин.
Български волейбол
Бургас има готовност да приеме мачове от Лига на нациите.

Волейболистите на Нефтохимик донесоха Купата в Бургас
Волейболистите на Нефтохимик донесоха Купата на България в Бургас след триумфа си в турнира. Отборът бе официално награден на церемония в сградата на Община Бургас за спечеления трофей.

Бургаският тим спечели Купата на България за шести път в своята история, след като във финала на 68-ото издание на турнира победи Пирин Разлог с 3:1 гейма. Успехът затвърди силния сезон на Нефтохимик и амбициите на отбора за титлата в първенството.

По време на награждаването кметът на Бургас Димитър Николов съобщи, че се водят активни разговори с Българската федерация по волейбол и международните структури градът да бъде домакин на мачове от Лигата на нациите, като Бургас има готовност да приеме подобно спортно събитие.

„Със сигурност не беше лесно….Имахме възможностите, аз вярвах в отбора, но не сме очаквали, че ще стигнем до финал. Отборът продължава да се бори, имаме вече нови сили, купата е в Бургас, продължаваме да се борим в първенството“, каза Калоян Балабанов, капитан на Нефтохимик.

„Не беше никак лесно, но отборът се справи в много трудни ситуации и знам, че тези момчета вярват в собствените си способности и оттук нататък ни предстои да се борим за титлата на България“, добави старши треньорът Иван Станев.

Вижте кадри от събитието във видеото.

