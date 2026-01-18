Нефтохимик надви Пирин Разлог и спечели шестата си Купа на България

Нефтохимик 2010 Бургас победи Пирин Разлог с 3:1 (27:25, 25:19, 19:25, 25:20) гейма във финала на 68-ото издание за Купата на България. По този начин отбора спечели шестия си трофей в деветия си финал в турнира.

Тимът от Разлог спечели първото разиграване в двубоя в зала “Арена СамЕлион” в Самоков след атака в аут на Калоян Балабанов. Успешна атака на Ади Османович пък донесе първата точка за възпитаниците на Иван Станев. Първият ас в двубоя дойде при резултат 11:10 за волейболистите на Благовест Катранджиев след сервис на Златко Кьосев. В средата на частта “белите” поведоха с 18:14 след грешка на Ади Османович. Символичните гости стигнаха до геймбол с атака през центъра на Костадин Козелов, но бургазлии възобновиха равенството за 24:24 с блокада на Дмитро Дългополов. Играчите в черно спечелиха частта след атака в аут на противника и 27:25.

Четири поредни точки в началото на частта помогнаха на тима от Пирин да поведе със 7:4 с атака на Златко Кьосев. Петкратните носители на трофея обаче стигнаха до обрат с поредна отлична изява на Ади Османович. Равенството се задържа до 16:16, преди бургазлии да спечелят следващите три разигравания. Това принуди Благовест Катранджиев да вземе таимаут, който даде резултат. Теодор Каменов прекъсна серията на съперника с атака по правата. Това обаче не смути бургазлии и преднината им продължи да расте. Те удвоиха аванса си в геймовете с втория си геймбол, след атака през центъра на Стефан Чавдаров.

Пирин започна по-добре третата част и поведе с 9:6 след грешка на Дмитро Дългополов. Опонентът спечели следващите три разигравания и мигновено изравни. Това обаче не попречи на селекцията на Благовест Катранджиев да възстанови аванса си и дори да го увеличи. Отборът поведе с 20:15 след грешка на Стефан Чавдаров и по-късно затвори частта с атака на Теодор Каменов.

Равенството в четвъртата част се задържа до 7:7 преди бургазлии да вземат контрол над случващото се на паркета. Преднината им достигна 5 пункта при 17:12 с блок на Калоян Балабанов, преди да оформят крайното 25:20 с блокада на Дмитро Дългополов.

Най-резултатен бе Теодор Каменов с 24 точки. За победителите 19 отбеляза Ади Османович.

Единственият друг случай, в който двата отбора спориха за трофея, бе през 2007 година, когато бургазлии спечелиха с 3:0 гейма.

По пътя си към трофея Нефтохимик надигра Берое с 3:1 на четвъртфиналите и лидера в първенството Локомотив Авиа, също с 3:1 в полуфиналите.

Пирин не е печелил нито един от четирите си финала в турнира. Рекордьор по титли в надпреварата остава ЦСКА с 19 отличия.

По-рано през деня се състоя финала за Купата на Висшата лига. В него актуалният носител на трофея Етрополе защити отличието си с успех над Миньор Перник с 3:1 (27:25, 21:25, 25:22, 25:19) гейма.