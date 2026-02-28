Сблъсък на върха в НВЛ за жени: Марица приема ЦСКА в дербито на кръга по БНТ 3

Шампионът Марица Пловдив посреща ЦСКА в един от най-интригуващите двубои от програмата на Националната волейболна лига при жените.



Пловдивчанки влизат в срещата в отлична форма - с 14 поредни победи, 7 през този сезон и пълен актив от 21 точки. Тимът на Ахметджан Ершимшек демонстрира категоричност и дълбочина в състава, като в последния си мач не остави шанс на Дея Волей след 3:0 гейма.

ЦСКА обаче не крие амбиции да прекъсне победната серия на шампионките. "Червените“ се намират в подем и показват стабилност в решителните моменти, което ги държи в челото на класирането. Сблъсъкът противопоставя най-постоянния отбор в лигата срещу един от най-опасните му преследвачи.

Гледайте дербито от НВЛ в неделя, от 17:25 по БНТ 3!