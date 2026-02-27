БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волейболната федерация ще избира селекционери на три национални отбора при подрастващите

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
волейбол, волейболна топка
Българската федерация по волейбол обяви конкурс за треньори на три национални отбора. Ще се избират селекционери на тимове в мъжкото направление (родени през 2008/2009 година - U20 и 2010/2011 година - U17, както и в женското (родени през 2008/2009 г. - U20).

През тази година за тези национални отбори предстоят следните състезания:

- Национален отбор за юноши под 17 години - Балканиада (04-08 август в Албания) и световно първенство в Доха (19-29 август).

- Национален отбор мъже под 20 години - Квалификация за европейско първенство, която ще се проведе в България (25-29 август).

- Национален отбор за жени под 20 години – Квалификация за европейско първенство, която ще се проведе в Босна и Херцеговина (19-23 август).

Крайният срок за подаване на документи е 16 март, обявиха от волейболната централа.

