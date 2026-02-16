БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национален отбор по волейбол за мъже под 17 г. ще участва на световния шампионат

Турнирът ще се проведе между 19 и 29 август.

Български национален отбор по волейбол за момчета юноши до 16 години
Снимка: Българска федерация по волейбол
Националният отбор на България за мъже под 17 години ще вземе участие в предстоящото световно първенство в Доха, Катар, което ще се проведе между 19 и 29 август. След отказ от участие на тимовете на Белгия и Чили, българският отбор получава право да заеме място в шампионата по силата на своя ранкинг. Това дава възможност на отбора да се включи в надпреварата и да натрупа ценен международен опит.

Възможност за развитие и опит

Участието на световно първенство в тази възраст е преди всичко шанс за развитие. Срещите с различни стилове на игра и отбори от други континенти дават перспектива, която трудно може да се придобие само в рамките на вътрешните първенства. Важно е да се подчертае, че това е отбор в процес на израстване. Основната цел на подобно участие е натрупването на опит и изграждането на увереност, а не поставянето на тежки очаквания.

Подготовка с необходимите стъпки

Веднага след потвърждаването на участието Българската федерация по волейбол стартира организацията по подготовката на тима. Подадена е заявка за участие в предстоящата Балканиада за тази възрастова група, където отборът ще изиграе официални срещи, които ще послужат като част от подготовката за световния шампионат.

Предстои сформиране на треньорски щаб

В следващите седмици предстоят разговори за сформиране на треньорски щаб, който да поеме процеса по селекция и подготовка на отбора. Целта е да бъде осигурена спокойна и структурирана среда, в която състезателите да се подготвят пълноценно.

