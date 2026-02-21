Теодор Салпаров слиза от голямата сцена със зрелищен бенефис

Един от най-обичаните български волейболисти - Теодор Салпаров, ще сложи край на бляскавата си кариера с грандиозен бенефис.

"Слизането му от голямата сцена след 20 години в професионалния спорт обещава да се помни дълго. Салпаров винаги е бил сред любимците на публиката и сега иска да върне жеста - със събитие, което ще бъде единствено по рода си в България и което ще отбележи по незабравим начин пътя на №13 в световния волейбол", разкриха организаторите на мача.

Подробности ще бъдат разкрити на 25 февруари, когато Салпаров ще се срещне с представители на медиите.

Теодор Салпаров е роден на 16 август 1982 година в Габрово. Спортният дух у него е наследен - майка му Тодорка Симеонова също е волейболистка. Започва да тренира волейбол в ЦСКА през 1995 г. при Стефан Христов, а първите си професионални стъпки прави при "червените" под ръководството на Александър Попов.

Русия е първият му дом зад граница и страната, в която записва най-големите си клубни успехи. Играе за Луч (Москва), Газпром (Сургут), Динамо (Москва) и Зенит (Казан). Именно с екипа на последните през 2017 печели исторически квадрупъл (първенство и Купа на Русия, Шампионска лига и световно клубно първенство). В предходните два сезона (2015 и 2016) Зенит и Салпаров са отново доминанти в Суперлигата на страната, Шампионската лига и за Купата на Русия, а към това добавят сребро от световното клубно първенство. В България се завръща за две титли с Нефтохимик през 2018 и 2019 година, а последните си мачове изиграва с тима на Хебър (Пазарджик).

Салпаров е част от златното поколение на националния отбор, стигнало до бронзовите медали на световното първенство (2006) и Световната купа (2007) в Япония, както и на европейския шампионат в Турция през 2009. Участник на две Олимпиади - Пекин (2008) и Лондон (2012), където тимът ни завършва на четвъртото място. Играе полуфинали на Световната лига през 2004, 2006, 2012, 2013, както и на европейските първенства през 2013 и 2015.

"Сега, след над 20 години на най-високо ниво, славната кариера на българския Любимец 13 ще бъде отпразнувана подобаващо - с бенефис, какъвто българският спорт още не е виждал", пише в материала на Free Media Group.