bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Бургазлии спечелиха с 3:1 гейма в дербито от 19-ия кръг и изпревариха "червените“ в класирането

Нефтохимик 2010 надделя над ЦСКА и излезе трети в НВЛ за мъже
Снимка: БТА
Слушай новината

Нефтохимик 2010 постигна ценна победа с 3:1 (25:17, 26:24, 19:25, 25:19) като гост на ЦСКА в един от най-интересните двубои от 19-ия кръг в първенството на България по волейбол за мъже.

Бургазлии започнаха по-уверено и поведоха с 1:0 след 25:17 в първия гейм, в който контролираха събитията след средата на частта. Втората част беше значително по-оспорвана - "червените“ дръпнаха с 9:7, но гостите изравниха при 14:14 и измъкнаха гейма след драматични разигравания за 26:24.

Столичани се върнаха в срещата след 25:19 в третия гейм, когато наложиха темпото си и намалиха изоставането. В решителната четвърта част Нефтохимик отново пое инициативата – след равностойно начало бургазлии поведоха с 10:8 и развиха аванса си до 19:13, за да затворят мача при 25:19.

Най-резултатен за носителя на Купата на България за 2026 година стана Ади Османович с 22 точки, а Мартин Кръстев добави 16. За ЦСКА Хамиш Хейзелден завърши с 16 точки, а Мохамад Бейк реализира 13.

С успеха Нефтохимик 2010 изпревари ЦСКА и се изкачи на трето място във временното класиране с 38 точки, докато „червените“ остават четвърти с 37. Лидер е Левски София с 43 точки, пред Локомотив Авиа Пловдив с 40.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ФК Нефтохимик Бургас #ВК ЦСКА

