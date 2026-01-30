БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Последен кръг консултации за служебен премиер при президента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Финален етап от консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. От 11:00 часа днес държавният глава ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев. След него на разговори са поканени и заместниците му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева. БНТ ще ви покаже на живо коментарите след срещите.

Досега готовност да заемат поста заявиха заместник-омбудманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.

#консултации за служебен премиер #президентът Илияна Йотова #нов служебен премиер #служебен премиер

Водещи новини

Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни? Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
Проливни валежи и опасност от наводнения в петък Проливни валежи и опасност от наводнения в петък
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ