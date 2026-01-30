БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
ЗАПАЗЕНИ

Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш

bnt avatar logo от БНТ
У нас
При инцидента загина 58-годишният анестезиолог д-р Цветан Костадинов

Снимка: БТА
Окръжната прокуратура в Плевен ще внесе в съда искане за постоянното задържане на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш.

46-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа като вече е с повдигнато обвинение. Очаква се по-късно през деня да се гледа и мярката му за неотклонение.

Тежката катастрофа стана в сряда сутринта на пътя между селата Телиш и Долни Дъбник. При движение с несъобразена с пътните условия скорост, обвиняемият груби контрол над камиона, който навлиза в насрещното движение и се удря челно в лек автомобил.

Установено е, че във фаталния участък е имало черен лед върху асфалта, който е допринесъл за фаталния удар. При катастрофата загина 58-годишният анестезиолог д-р Цветан Костадинов, който е и бивш кмет на Червен бряг.

Установено е, че 46-годишният шофьор на тира системно е нарушавал правилата на пътя. Налагани са му административни наказания – има общо 16 акта и 8 фиша. Отнемано му е и свидетелството за управление след като е шофирал след употреба на алкохол. Пробите му за алкохол и наркотици след катастрофата са отрицателни.

