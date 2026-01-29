БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Докога ще останат в сила старите цени на синя и зелена зона в София?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Столичната община ще изчака окончателното решение на съда по казуса за поскъпването на синята и зелена зона в София преди да промени цените, въпреки че Върховният административен съд със свое решение позволи поскъпването. Това стана ясно от думите на кмета на София Васил Терзиев пред БНТ.

Днес върховните магистрати отмениха решението на Софийски градски съд, с което се спира увеличението на цените и разширяването на зоните за платено паркиране в столицата. Предстои обаче съдът да се произнесе по същинските жалби срещу промените. Едва след това Столичната община ще реши какво ще прави.

Промените в зоните изискват и техническо време за подготовка - смяна на табели, разчертаване на паркоместа.

В позицията на Центъра за градска мобилност се казва, че те ще изчакат и действията на Столичния общински съвет.

#синя зона София #платено паркиране

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Такса смет за хората от засегнатите от кризата райони няма да бъде намалена
Такса смет за хората от засегнатите от кризата райони няма да бъде намалена
Тротинетките вече ще подлежат на регистрация Тротинетките вече ще подлежат на регистрация
Чете се за: 02:40 мин.
Протестно шествие в София в защита на кюрдите в Сирийски и Ирански Кюрдистан Протестно шествие в София в защита на кюрдите в Сирийски и Ирански Кюрдистан
Чете се за: 02:05 мин.
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш при фаталната катастрофа АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш при фаталната катастрофа
Чете се за: 01:45 мин.
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни? Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата си заради отказ от Здравната каса
Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ