Докога ще останат в сила старите цени на синя и зелена зона в София?

Столичната община ще изчака окончателното решение на съда по казуса за поскъпването на синята и зелена зона в София преди да промени цените, въпреки че Върховният административен съд със свое решение позволи поскъпването. Това стана ясно от думите на кмета на София Васил Терзиев пред БНТ.

Днес върховните магистрати отмениха решението на Софийски градски съд, с което се спира увеличението на цените и разширяването на зоните за платено паркиране в столицата. Предстои обаче съдът да се произнесе по същинските жалби срещу промените. Едва след това Столичната община ще реши какво ще прави.

Промените в зоните изискват и техническо време за подготовка - смяна на табели, разчертаване на паркоместа.

В позицията на Центъра за градска мобилност се казва, че те ще изчакат и действията на Столичния общински съвет.