Тротинетките вече ще подлежат на регистрация

До 1 юли тази година собствениците на електрически тротинетки трябва да ги регистрират в съответната община. Задължението идва след промяна в Закона за движение по пътищата. Измененията предвиждат още създаване на единен национален регистър на електрическите тротинетки.

Регистърът на електрическите тротинетки следва да бъде създаден до 5 месеца от Държавна агенция "Безопосност на движението по пътищата". А до 3 месеца в наредба Министерският съвет трябва да регламентира условията за тяхната регистрация.

Владислав Стоицов, Българска асоциация за електромобилност: "С отиването на човек в съотвената община по постоянен адрес, той подава заявление за регистрация и съответно общината вписва човека и тротинетката в регистъра."

Регистърът ще обединява информация за собственика и електрическата тротинетка.

Владислав Стоицов, Българска асоциация за електромобилност: "Нейните характеристики - модел, производител, сериен номер, мощност и потенциална максимална скорост, която развива."

За изминалата година 8 души са загинали в резултат на инцидент с тротинетки. Затова от Асоциацията на пострадалите при катастрофи се обявиха "за" създаването на регистъра.

Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Обикновено те се карат от непълнолетни, с регистрацията ще се знае кой родител носи отговорност, съответно на него може да му се търси и вмени и да бъде санкционирам, ако детето му нарушава правилата."

Собственици на електрически тротинетки одобряват създаването на регистър. Все още обаче не е ясно по какъв начин ще бъде поставян регистрационният номер.

- Къде може да бъде поставен регистрационния номер на електрическа тротинетка? Валери Тошев, собственик на електрическо превозно средство: "Специално за моя модел примерно може да се постави отзад, така че да бъде видим за контролния орган. Има и модели, които са специално пригодени с регистрационни номера." Владислав Стоицов, Българска асоциация за електромобилност: "В Германия - табелата представлява номера на гражданската отговорност тя е с различни цветове според годината."

Макар законът у нас да предвижда задължителна "Гражданска отговорност" за електрическите тротинетки, тя реално още не може да се прилага масово, докато не бъде създаден регистарът.