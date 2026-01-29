БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще бъде ли успешен третият опит за продажба на "Лукойл"

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Икономика
Запази

"Лукойл" прие офертата на американската Карлайл груп за продажби на активите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Руската компания "Лукойл" се е съгласила да продаде по-голямата част от чуждестранните си активи на американската частна инвестиционна компания "Карлайл". В сделката влиза и българският бизнес на "Лукойл", като общата ѝ стойност около 22 млрд. долара.

Има споразумение с американската компания "Карлайл" за продажбата на "Лукойл Интернешънъл" - дружеството, което обединява международните активи на групата. Това съобщиха от "Лукойл" с уточнение, че сделката не обхваща проектите в Казахстан и не е изключителнa - тоест преговорите с други потенциални купувачи продължават.

"Лукойл" и най-големият руски производител на петрол "Роснефт" попаднаха под санкциите на САЩ през октомври 2025 г. заради бавния напредък на мирните преговори между Русия и Украйна. От Кремъл избегнаха коментара на факта, че сегашният купувач на активите зад граница на "Лукойл" е именно американска компания.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Считаме санкциите за незаконни и неприемливи. Това е в основата на нашата позиция. Това са корпоративни споразумения и поради това ние не можем да ги коментираме. За нас е важно интересите на руската компания да бъдат защитени и спазени."

Досега Вашингтон блокира две предложени сделки през октомври и декември - първо с "Гънвор", а след това и размяната на акции, организирана от "Екстелус Партнърс", бившето американско подразделение на руската банка ВТБ. Министерството на финансите на САЩ даде на "Лукойл" срок до 28 февруари да продаде международните си активи. Основаната във Вашингтон "Карлайл" управлява активи на стойност 474 млрд. долара, 20 от които са в сферата на петрола и газа, възобновяемата енергия и инфраструктурата.

#продажбата на "Лукойл" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Бизнес

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето на левовете тече с бързи темпове Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето на левовете тече с бързи темпове
Чете се за: 05:00 мин.
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност
Чете се за: 01:30 мин.
Гроздан Караджов: Загубите за всички ще са много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония Гроздан Караджов: Загубите за всички ще са много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония
Чете се за: 02:42 мин.
Приложението WhatsApp ще бъде обект на по-строги правила в ЕС, съобщи Еврокомисията Приложението WhatsApp ще бъде обект на по-строги правила в ЕС, съобщи Еврокомисията
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ