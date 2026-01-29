Ще бъде ли успешен третият опит за продажба на "Лукойл"

Руската компания "Лукойл" се е съгласила да продаде по-голямата част от чуждестранните си активи на американската частна инвестиционна компания "Карлайл". В сделката влиза и българският бизнес на "Лукойл", като общата ѝ стойност около 22 млрд. долара.

Има споразумение с американската компания "Карлайл" за продажбата на "Лукойл Интернешънъл" - дружеството, което обединява международните активи на групата. Това съобщиха от "Лукойл" с уточнение, че сделката не обхваща проектите в Казахстан и не е изключителнa - тоест преговорите с други потенциални купувачи продължават.

"Лукойл" и най-големият руски производител на петрол "Роснефт" попаднаха под санкциите на САЩ през октомври 2025 г. заради бавния напредък на мирните преговори между Русия и Украйна. От Кремъл избегнаха коментара на факта, че сегашният купувач на активите зад граница на "Лукойл" е именно американска компания.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Считаме санкциите за незаконни и неприемливи. Това е в основата на нашата позиция. Това са корпоративни споразумения и поради това ние не можем да ги коментираме. За нас е важно интересите на руската компания да бъдат защитени и спазени."

Досега Вашингтон блокира две предложени сделки през октомври и декември - първо с "Гънвор", а след това и размяната на акции, организирана от "Екстелус Партнърс", бившето американско подразделение на руската банка ВТБ. Министерството на финансите на САЩ даде на "Лукойл" срок до 28 февруари да продаде международните си активи. Основаната във Вашингтон "Карлайл" управлява активи на стойност 474 млрд. долара, 20 от които са в сферата на петрола и газа, възобновяемата енергия и инфраструктурата.