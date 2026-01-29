БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Протестно шествие в София в защита на кюрдите в Сирийски и Ирански Кюрдистан

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Хората се обявиха против ислямската офанзива срещу кюрдите в Сирия

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Солидарни с глобалната вълна от протести кюрдска диаспора проведе мирно протестно шествие в София. Обявиха се против продължаващата ислямистка офанзива срещу кюрдския народ. Автономната администрация и цялото прогресивно население на Сирийски и Ирански Кюрдистан.

Протестното шествие започна от сградата на Европейската комисия. Протестиращите поискаха прекратяване на политическите и дипломатическите отношения на ЕС и международната общност с новата власт в Сирия. Спиране на репресиите срещу кюрдското население, признание и защита на Автономната администрация в Рожава.

В рамките на глобалната вълна от протести кюрдска диаспора у нас проведе мирно протестно шествие в София против продължаващата ислямистка офанзива срещу кюрдския народ, Автономната администрация и цялото прогресивно население на Сирийски и Ирански Кюрдистан. Протестното шествие започна от сградата на Европейската комисия.

Протестиращите поискаха прекратяване на политическите и дипломатическите отношения на ЕС и международната общност с новата власт в Сирия. Спиране на репресиите срещу кюрдското население, признание и защита на Автономната администрация в Рожава.

Кейхан Йосефи, кюрд: "Новият режим в Сирия иска да убие кюрдите, иска да няма кюрдите в Сирия, иска кюрдите да нямат права."

"Поводът за конкретния протест е жестокото нападение от страна на новото сирийско правителство над кюрдската автономия в Северна Сирия. Такива протести се случват е момента по цяла Европа и по цял свят."

Алан, кюрд: "Ситуацията е плашеща. Хората в град Кобани са обградени от ислямски терористи. Прекъснато е електрозахранването, водата, пълно затъмнение е, няма интернет, не можем да се свържем с хората там."




#Сирийски и Ирански Кюрдистан #протест

