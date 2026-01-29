Протестно шествие в София в защита на кюрдите в Сирийски и Ирански Кюрдистан

Солидарни с глобалната вълна от протести кюрдска диаспора проведе мирно протестно шествие в София. Обявиха се против продължаващата ислямистка офанзива срещу кюрдския народ. Автономната администрация и цялото прогресивно население на Сирийски и Ирански Кюрдистан.

Протестното шествие започна от сградата на Европейската комисия. Протестиращите поискаха прекратяване на политическите и дипломатическите отношения на ЕС и международната общност с новата власт в Сирия. Спиране на репресиите срещу кюрдското население, признание и защита на Автономната администрация в Рожава.



Кейхан Йосефи, кюрд: "Новият режим в Сирия иска да убие кюрдите, иска да няма кюрдите в Сирия, иска кюрдите да нямат права." "Поводът за конкретния протест е жестокото нападение от страна на новото сирийско правителство над кюрдската автономия в Северна Сирия. Такива протести се случват е момента по цяла Европа и по цял свят." Алан, кюрд: "Ситуацията е плашеща. Хората в град Кобани са обградени от ислямски терористи. Прекъснато е електрозахранването, водата, пълно затъмнение е, няма интернет, не можем да се свържем с хората там."







