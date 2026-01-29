Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?

След негативната кампания, която призоваваше да се унищожават евробанкноти, като се изписват върху тях различни текстове и послания - от БНБ реагираха, че такива банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни. Кои подлежат на възмездяване и кои не - отговора дава Европейската централна банка.

В първите часове на България в еврозоната започна операция "Веселин Маринов", а тези 20 евро, изписани с цитат от негова песен, обиколиха социалните мрежи. Тази банкнота обаче се счита за умишлено повредена и не подлежи на замяна.

Марияна Шишкова е от търговците, които са минали инструктаж как да действат в такъв случай.

Марияна Шишкова, търговец: "По принцип не бих я приела, просто отказвам на клиент. - За евро става въпрос или и за левове до момента? - Не, само за евро. За еврото имаме предупреждение даже надраскана или е скъсано отстрани връхчето на банкнотата, също не я взимаме. Или е залепена с тиксо."

Появиха се множество доказателства за мнението на някои хора за еврото, изписано върху банкнотите. Позицията на БНБ беше категорична - търговците и клиентите да не приемат такива банкноти, защото няма да бъдат заменени, щом са умишлено повредени.

В отговор на запитване от Европейската централна банка посочиха, че евробанкнотите запазват статута си на законно платежно средство, дори ако имат малки, ненатрапчиви надписи. Това означава, че незначителни маркировки като букви или цифри, си остават законно платежно средство, при условие че защитните елементи са напълно разпознаваеми.

И още - купюрите с малки надписи, които не са изпълнени с омраза или обиди, няма да бъдат класифицирани като умишлено повредени. За разлика от тези банкноти, които са надраскани с дискриминационни, омразни или обидни послания - в такъв случай те ще се изтеглят от обращение. От ЕЦБ обаче напомнят, че според свое решение от 2013 г. всяка централна банка преценява сама дали да откаже замяна.

Истинските евробанкноти запазват статута си на законно платежно средство, дори ако носят малки, ненатрапчиви надписи. Това означава, че истинските евробанкноти с незначителни маркировки като букви или цифри, могат да се използват от гражданите за плащания, при условие че банкнотата остане иначе непокътната и нейните защитни елементи са напълно разпознаваеми.

Евробанкнотите с малки надписи, които не са изпълнени с омраза или обиди, обикновено не се класифицират като умишлено повредени. Евробанкнотите, които съдържат дискриминационни, изпълнени с омраза или обидни послания, включително евробанкноти, които са били умишлено повредени, обаче ще бъдат изтеглени от обращение.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ (27 януари 2026 г.): "В касите на БНБ към момента такива умишлено повредени банкноти, за които говорихме предходни наши срещи с вас, няма."

Наша проверка показа, че хората по-скоро не биха приели надраскани пари.

На сайта си ЕЦБ дава и пример за случайно нацапани с мастило банкноти, които подлежат на замяна.