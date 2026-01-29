Лудогорец излиза тази вечер срещу Ница за продължаване в Лига Европа

Лудогорец излиза в решаващ сблъсък за продължаване в Лига Европа. Шампионите на България приемат Френския Ница тази вечер в последен мач от основната фаза на турнира.

За да продължат към елиминациите, „орлите“ се нуждаят от задължителна победа на „Хювефарма Арена“. Преди изиграването на последния кръг разградчани заемат 25-то място с актив от 7 точки, събрани след две победи и едно равенство.

Двубоят тази вечер срещу Ница, които нямат шанс за класиране напред, ще даде възможност на Лудогорец да запише първа победа срещу френски отбор у дома.