Рокаджията Брус Спрингстийн се обяви срещу Тръмп с песента „Улиците на Минеаполис“

След бурните протести американските имиграционни служби променят подхода си, фокусирайки се само върху имигранти с криминално досие и избягвайки конфронтации с протестиращи.

Междувременно, Брус Спрингстийн написал песен за жителите на Минеаполис и я качи в YouTube канала си. „Улиците на Минеаполис“ критикува операцията за борба с незаконната имиграция, започната от президента Доналд Тръмп.

Песента разказва за „град в пламъци“ и за двете жертви на имиграционните власти – Алекс Прети и Рене Гуд. Спрингстийн отдавна критикува Тръмп, който на свой ред определи рок иконата като „прехвален изпълнител“.