Студенти по медицина в Дубай използват изкуствен интелект в обучението си

В Дубайския медицински университет студенти по медицина вече официално ползват изкуствен интелект (AI) в обучението си. Това са смарт-аватари като доктор Лейла, специалист по традиционна медицина и лечебни растения, и доктор Аля, помощник с учебния план и административни въпроси.

Студентите практикуват върху AI симулатори на пациенти, имитиращи реални случаи. Според университета AI намалява времето за обучение с 20-30% и прави процеса по-интерактивен и реалистичен, като същевременно запазва централната роля на преподавателите.