Какво време ни очаква през февруари?

У нас
Месецът ще започне с предимно облачно време с валежи, предимно от сняг

Тази година през февруари се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата, която в Северна България и високите полета е от 1° до 3°, в Южна България и по Черноморието – между 3° и 6°, а в планините – между минус 8° и минус 4°. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 12° и минус 7°, а най-високите – между 18° и 23°.

Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 30 и 50 мм, в планините и южните райони - между 60 и 80 мм.

Месецът ще започне с предимно облачно време с валежи, предимно от сняг, температурите ще са близки до климатичните норми. Още преди средата на първото десетдневие се очаква кратък период с малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, когато температурите ще се понижат значително.

Около средата на десетдневието и през втората му половина времето в страната ще се определя от поредица от преминаващи през Балканите средиземноморски циклони. Температурите ще се повишат, облачността ще се увеличи, вероятността за валежи на много места в страната се повишава. В повечето райони валежите ще са от дъжд, но с нахлуването на студен въздух в тила на циклоните в ниските планински райони, високите полета в Западна България и Предбалкана се повишава вероятността за валежи от сняг, без да се образува трайна снежна покривка.

Изгледите за второто десетдневие са през повечето дни облачността да бъде значителна, остава с повишена вероятност за валежи, а температурите да бъдат около и над обичайните за средата на февруари.

Тенденцията за облачно време с валежи се запазва до около 22 - 23 февруари. През следващите дни до края на месеца вероятността за валежи намалява, очаква се да има повече слънчеви часове и температурите да се повишат.

Автор: Анатасия Кирилова

