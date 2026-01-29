Парламентът забрани деца по 14 години да ползват атракциони без придружител

Деца по 14 години вече няма да могат да се качват сами на атракционни на земята, във въздуха и във водата. Ще трябва да са с родител или друг възрастен. Това решиха депутатите с промяна в Закона за безопасност на атракционните услуги.

Мярката е взета след няколко тежки инцидента, включително трагедията с 8-годишния Иван в Несебър миналото лято. Оттук нататък увеселителни съоръжения без валиден сертификат няма да работят, ще има и редовни и годишни проверки. Служителите ще преминават задължителни обучения по безопасност.

Предвидени са глоби от 5 000 до 100 000 лева, плюс спиране на съоръжението. Всеки доставчик на атракционни услуги ще бъде вписван в Националния туристически регистър, който ще е публичен и достъпен онлайн.

Въвежда се и задължителна застраховка за всички ползватели на атракционни услуги, покриваща вреди на живота и здравето.