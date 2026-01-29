Новините 29.01.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Парламентът забрани деца по 14 години да ползват атракциони без придружител

Деца по 14 години вече няма да могат да се качват сами на атракционни на земята, във въздуха и във водата. Ще трябва да са с родител или друг възрастен. Това решиха депутатите с промяна в Закона за безопасност на атракционните услуги.

Мярката е взета след няколко тежки инцидента, включително трагедията с 8-годишния Иван в Несебър миналото лято. Оттук нататък увеселителни съоръжения без валиден сертификат няма да работят, ще има и редовни и годишни проверки. Служителите ще преминават задължителни обучения по безопасност.

МОН представи нова визия за използване на изкуствен интелект в училищата

Министерството на образованието публикува за обществено обсъждане нова визия за използване на изкуствен интелект (AI) в училищата. Идеята е AI да помага в ученето, но не и да замества учителите. Те остават основните хора, които водят часовете и учат учениците да мислят критично.

СВЯТ

Студенти по медицина в Дубай използват изкуствен интелект в обучението си

В Дубайския медицински университет студенти по медицина вече официално ползват изкуствен интелект (AI) в обучението си. Това са смарт-аватари като доктор Лейла, специалист по традиционна медицина и лечебни растения, и доктор Аля, помощник с учебния план и административни въпроси.

Рокаджията Брус Спрингстийн се обяви срещу Тръмп с песента „Улиците на Минеаполис“

След бурните протести американските имиграционни служби променят подхода си, фокусирайки се само върху имигранти с криминално досие и избягвайки конфронтации с протестиращи. Междувременно, Брус Спрингстийн написал песен за жителите на Минеаполис и я качи в YouTube канала си.

Княз Симеон-Хасан Сакскобургготски получи сертификат от школата Шаолин

Княз Симеон-Хасан Муньос Сакскобургготски завърши първия етап от обучението си в легендарната школа Шаолин в Китай и получи първия си сертификат по шаолин кунг-фу, съобщават ISBI News, като се позовават на испанското издание ¡HOLA!.

Фестивал в чест на наследството на викингите в Шотландия

В Шотландия се проведе най-големият фестивал в чест на наследството на викингите. Стотици хора на Шотландските острови преминаха през град Леруик с горящи факли.

Снегът зарадва гигантските панди в зоопарка във Вашингтон

Гигантските панди в националния зоопарк „Смитсониън“ във Вашингтон се насладиха на зимната обстановка след снежна буря. Син Бао се отдаде на снежни игри, а Бао Ли демонстрираше акробатични умения.

СПОРТ

Лудогорец излиза тази вечер срещу Ница за продължаване в Лига Европа

Лудогорец излиза в решаващ сблъсък за продължаване в Лига Европа. Шампионите на България приемат Френския Ница тази вечер в последен мач от основната фаза на турнира.

Драматични обрати в мачовете от последния кръг на основната фаза в Шампионската лига

Голямата изненада бе в Лисабон, където Бенфика на Жозе Моуриньо победи Реал Мадрид с 4:2 с гол на вратаря Трубин в добавеното време. Наполи отпадна от турнира след болезнена загуба от Челси с 2:3. Победителят в основната фаза Арсенал запази пълния си актив след успех над К. Алмати с 3:2.

Алберт Попов финишира на 18-то място в Шладминг

Алберт Попов завърши 18-ти след края на втория манш в нощния слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Шладминг. Българинът изостана с 4:02 секунди от победителя Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия

Лошите условия в Зимния дворец влияят на подготовката на Александра Фейгин за Олимпийските игри в Милано-Кортина. Преди дни тя публикува клипче в социалните мрежи, което показва колко е студено по време на тренировките.