МОН представи нова визия за използване на изкуствен интелект в училищата

Министерството на образованието публикува за обществено обсъждане нова визия за използване на изкуствен интелект (AI) в училищата. Идеята е AI да помага в ученето, но не и да замества учителите. Те остават основните хора, които водят часовете и учат учениците да мислят критично.

Планът на МОН включва уроци по AI грамотност, използване на AI като източник на информация и подкрепа за ученици и развитие на умения за работа с нови технологии. Обръща се внимание на рискове като фалшиви новини, пристрастяване и защита на личните данни.

Въвеждането ще бъде поетапно и съобразено с възрастта на учениците.