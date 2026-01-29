БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Драматични обрати в мачовете от последния кръг на основната фаза в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Голямата изненада бе в Лисабон, където Бенфика на Жозе Моуриньо победи Реал Мадрид с 4:2 с гол на вратаря Трубин в добавеното време. Така се класира на плейофите за осминафиналите, както и Реал.

Наполи отпадна от турнира след болезнена загуба от Челси с 2:3. Две попадения на Жоао Педро след почивката осигуриха директно място на Челси на осминафиналите, докато Интер отпада.

За първи път от 2018 г. насам пет английски отбора се класират сред най-добрите 16 в турнира. Победителят в основната фаза Арсенал запази пълния си актив след успех над К. Алмати с 3:2.

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Спорт

Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия
Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия
Алберт Попов финишира на 18-то място в Шладминг Алберт Попов финишира на 18-то място в Шладминг
Чете се за: 00:27 мин.
Лудогорец излиза тази вечер срещу Ница за продължаване в Лига Европа Лудогорец излиза тази вечер срещу Ница за продължаване в Лига Европа
Чете се за: 00:45 мин.
Студена зала, голяма цел: Александра Фейгин тренира в тежки условия преди Олимпиадата Студена зала, голяма цел: Александра Фейгин тренира в тежки условия преди Олимпиадата
Чете се за: 01:47 мин.
Илиян Радулов се завърна с победа на турнир в Анталия Илиян Радулов се завърна с победа на турнир в Анталия
Чете се за: 00:52 мин.
Пет английски клуба са на осминафинал в Шампионската лига Пет английски клуба са на осминафинал в Шампионската лига
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ