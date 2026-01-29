Драматични обрати в мачовете от последния кръг на основната фаза в Шампионската лига

Голямата изненада бе в Лисабон, където Бенфика на Жозе Моуриньо победи Реал Мадрид с 4:2 с гол на вратаря Трубин в добавеното време. Така се класира на плейофите за осминафиналите, както и Реал.

Наполи отпадна от турнира след болезнена загуба от Челси с 2:3. Две попадения на Жоао Педро след почивката осигуриха директно място на Челси на осминафиналите, докато Интер отпада.

За първи път от 2018 г. насам пет английски отбора се класират сред най-добрите 16 в турнира. Победителят в основната фаза Арсенал запази пълния си актив след успех над К. Алмати с 3:2.