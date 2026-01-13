БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:52 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
България и еврото
Запази
любопитни факти еврото еврозоната
Слушай новината

Уеднаквени правила за обмяна на левовете в банките - такива действия са предприети от Координационния център към Механизма за контрол на еврото. БНБ пък отправи призив умишлено повредените евро банкноти да не се приемат от търговците, а тези, които притежават такива, да ги предадат. Но надрасканите купюри няма да се заменят с други.

Само с лична карта без никакви формуляри или декларации да можем да обменяме суми до 5000 евро в която и да е банка, независимо неин клиент ли сме или не. Унифицираните правила са в отговор на многото сигнали от граждани, че им искат такси или различна информация, когато искат да обменят левовете си. Банките трябва да третират по еднакъв начин потребителите без значение дали са или не техни клиенти. Таксите за броене на стотинки, за които имаше сигнали, също би трябвало да са в историята, макар да остава призивът те да са сортирани.

Владимир Иванов, председател на Координационния център: "Съответно за суми над 5000 евро се прилага общото законодателство на Р България, трябва да се дават декларации за произход и т.н."

Георги Чанев, главен директор на управление "Емисионно" на БНБ: "Такси не се събират при обмяна, независимо дали става дума за банкноти, или за монети. По същия начин не става въпрос и дали са сортирани или не. Нашият призив е ако е възможно банкнотите да бъдат сортирани."

Джеймс Йоловски, Асоциация на банките в България: "Общото число е 32 сигнала до края на вчерашния ден. Аз мога да потвърдя, че абсолютно никакви такси не се събират при обмяна на монети и банкноти. сортирани или не. По един и същи начин се третират клиенти и не клиенти на банките. За всички се прилага и опростената идентификация. Ако действително се е получила такава изолирана грешка или недоразумение в повечето случаи банките автоматично сторнират това.

Въпреки уверенията на институциите и градусите навън опашката пред БНБ от граждани, избрали да чакат там, а не пред търговските банки, не намалява.

"Там нещо трябвало да се подписват декларации за средствата, е такива."

"Да сменя монети.

- БНТ: В банката, на която сте клиент, са ви отказали ли?

- Казаха, че там не приемат. Само тук."

Пред БНБ срещаме и Петър, който от 40 минути чака да му сменят повредена банкнота от 10 евро.

Петър: "Имам една скъсана банкнота, която искам да я сменя със здрава. Ако я сменят - сменят, ако не - късам я и я хвърлям в боклука."

От БНБ предупредиха, че нарочно надрасканите или повредени евро банкноти не трябва да бъдат приемани. Коментарът дойде заради призивите да се пишат текстове на песни или различни фрази.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Обръщаме се към търговците, към банките, всички колеги - тези банкноти да не се приемат по никакъв начин, или ако дойдат в БНБ - те няма да бъдат възмездени. Към всички, които се упражняват върху банкнотите - нека да уважаваме банкнотата, да я пазим такава, каквато е тя, да пазим обращението чисто."

Павлина Опрева: "То си има определение в Наказателния кодекс и се нарича вандалщина. И ако попаднем на такава банкнота, то има път, който да се измине, в банката да се удостовери дали е фалшива или не. Както е казал народът – ако е фалшива ще пием по една студена вода."

Надежда Цекова: "Аз не ги познавам, сега за първи път се запознавам с еврото – банкноти, монети и не допускам, че може да има измама."

Властта отчете и по-бързо изтегляне на левове и замяната им с евро. 48,3% от левовете вече са извадени от обращение, а през "Български пощи" са обменени вече 29,5 млн. лева само за 4 работни дни.

#контрол на еврото #Координационния център #въвеждане на еврото #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Мистерия в небето над Северозападна България
1
Мистерия в небето над Северозападна България
Еленче подгони индийски носорог
2
Еленче подгони индийски носорог
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
3
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
4
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
5
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Как и кога да използваме имуностимуланти?
6
Как и кога да използваме имуностимуланти?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Общество

Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия
Чете се за: 01:25 мин.
"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си "Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си
Чете се за: 01:45 мин.
Как и кога да използваме имуностимуланти? Как и кога да използваме имуностимуланти?
Чете се за: 01:52 мин.
През 2025 г. почти няма месец без екстремни метеорологични явления, обобщават от НИМХ През 2025 г. почти няма месец без екстремни метеорологични явления, обобщават от НИМХ
Чете се за: 02:30 мин.
Кои са претендентите за Дума на годината? Кои са претендентите за Дума на годината?
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чете се за: 04:52 мин.
България и еврото
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога? Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Облечи я в бикини" – скандалът около чатбота...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ