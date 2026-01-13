БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Уеднаквени правила за обмяна на левовете в банките - такива действия са предприети от Координационния център към Механизма за контрол на еврото. БНБ пък отправи призив умишлено повредените евро банкноти да не се приемат от търговците, а тези, които притежават такива, да ги предадат. Но надрасканите купюри няма да се заменят с други.

Само с лична карта без никакви формуляри или декларации да можем да обменяме суми до 5000 евро в която и да е банка, независимо неин клиент ли сме или не. Унифицираните правила са в отговор на многото сигнали от граждани, че им искат такси или различна информация, когато искат да обменят левовете си. Банките трябва да третират по еднакъв начин потребителите без значение дали са или не техни клиенти. Таксите за броене на стотинки, за които имаше сигнали, също би трябвало да са в историята, макар да остава призивът те да са сортирани.

Владимир Иванов, председател на Координационния център: "Съответно за суми над 5000 евро се прилага общото законодателство на Р България, трябва да се дават декларации за произход и т.н." Георги Чанев, главен директор на управление "Емисионно" на БНБ: "Такси не се събират при обмяна, независимо дали става дума за банкноти, или за монети. По същия начин не става въпрос и дали са сортирани или не. Нашият призив е ако е възможно банкнотите да бъдат сортирани." Джеймс Йоловски, Асоциация на банките в България: "Общото число е 32 сигнала до края на вчерашния ден. Аз мога да потвърдя, че абсолютно никакви такси не се събират при обмяна на монети и банкноти. сортирани или не. По един и същи начин се третират клиенти и не клиенти на банките. За всички се прилага и опростената идентификация. Ако действително се е получила такава изолирана грешка или недоразумение в повечето случаи банките автоматично сторнират това.

Въпреки уверенията на институциите и градусите навън опашката пред БНБ от граждани, избрали да чакат там, а не пред търговските банки, не намалява.

"Там нещо трябвало да се подписват декларации за средствата, е такива." "Да сменя монети. - БНТ: В банката, на която сте клиент, са ви отказали ли? - Казаха, че там не приемат. Само тук."

Пред БНБ срещаме и Петър, който от 40 минути чака да му сменят повредена банкнота от 10 евро.

Петър: "Имам една скъсана банкнота, която искам да я сменя със здрава. Ако я сменят - сменят, ако не - късам я и я хвърлям в боклука."

От БНБ предупредиха, че нарочно надрасканите или повредени евро банкноти не трябва да бъдат приемани. Коментарът дойде заради призивите да се пишат текстове на песни или различни фрази.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Обръщаме се към търговците, към банките, всички колеги - тези банкноти да не се приемат по никакъв начин, или ако дойдат в БНБ - те няма да бъдат възмездени. Към всички, които се упражняват върху банкнотите - нека да уважаваме банкнотата, да я пазим такава, каквато е тя, да пазим обращението чисто." Павлина Опрева: "То си има определение в Наказателния кодекс и се нарича вандалщина. И ако попаднем на такава банкнота, то има път, който да се измине, в банката да се удостовери дали е фалшива или не. Както е казал народът – ако е фалшива ще пием по една студена вода." Надежда Цекова: "Аз не ги познавам, сега за първи път се запознавам с еврото – банкноти, монети и не допускам, че може да има измама."

Властта отчете и по-бързо изтегляне на левове и замяната им с евро. 48,3% от левовете вече са извадени от обращение, а през "Български пощи" са обменени вече 29,5 млн. лева само за 4 работни дни.