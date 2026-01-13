Атанас Запрянов: Първите машини "Страйкър" пристигат през февруари в България

Първите машини "Страйкър" за сухопътните войски ще пристигнат у нас през февруари след забавяне от близо 2 месеца, заради смяна на транспортиращата фирма от САЩ. Това съобщи във Велико Търново военният министър в оставка Атанас Запрянов, който провери готовността на завод "Терем Ивайло" да приеме и сголбява БТР-ите. Той обясни, че заради продължаващото обучение на пилоти в САЩ новите изтребители F-16 Block 70 не застъпват на бойни дежурства.

17 милиона лева е инвестирало правителството в оставка в подготовката на Великотърновския военен завод да сглобява и обслужва "Срайкър"-ите. Първите 5 командно-щабни машини и спомагателна техника за Сухопътните войски ще пристигнат още следващия месец, заяви Запрянов.

Атанас Запрянов - министър на отбраната в оставка: "Договорът, който има "Терем" за първите е за първите 133 машини. Предстои за още 150 машини, така че общо 198 машини ще минат през "Терем - Ивайло" по този договор в следващите няколко години."

Почти милиард и 200 млн. евро е стойността на поръчката, а липсата на бюджет за 2026 година няма да се отрази на проекта, обясни Запрянов.

Атанас Запрянов - министър на отбраната в оставка: "Осигурено е финансирането напълно по години. Вече се извършват съответните плащания периодично, по години."

снимка: БГНЕС

Запрянов обясни и защо F-16 Block 70 не е застъпил още на бойно дежурство, въпреки че първите 8 изтребителя от ескадрилата вече са доставени.

Атанас Запрянов - министър на отбраната в оставка: "Не можем да говорим за еърплосинга сега с F-16 още веднага, в който дойде самолета, необходимо е подготовка. Това, че имаме сега 6-8 пилоти, това не значи, че това е подготовката. Те ще се връщат постоянно, периодично, пилоти, които са в момента на обучение в САЩ за цялата ескадрила, която ще имаме. Към 2028 г. трябва да има 32-ма пилоти, подготвени и сертифицирани."

Според Запрянов, този парламент няма да успее да гласува промените в Законът за резерва на Българската армия, в който са регламентирани и възможностите за постъпване на доброволна служба в армията от цивилното население.