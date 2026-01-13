БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:37 мин.

Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Чете се за: 00:25 мин.
Какво отчетоха институциите

Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените?
Уеднаквяване на правилата за обмяна на левовете в евро във всички банки.

Такива действия са предприети от Координационния център към Механизма за контрол на въвеждане на единната валута.

снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Какво отчетоха институциите и има ли необосновано поскъпване по места?

Вижте в прякото включване на Виолета Русенова

#Координационен център за еврото #България в еврозоната

