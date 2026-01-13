Ще плати ли Би Би Си 5 милиарда долара на Доналд Тръмп?

Би Би Си ще търси отхвърляне на иска на американския президент Доналд Тръмп срещу медията заради монтираната реч в документалното предаване "Панорама".



Миналият месец Тръмп заведе иск за 5 милиарда долара в съд във Флорида. Той обвини британската обществена медия в клевета и нарушаване на закон за търговските практики.

Би Би Си обаче ще пледира, че съдът във Флорида няма юрисдикция по казуса и че искът на Тръмп е неоснователен.

Предаването не е било излъчено в Съединените щати и според Би Би Си Тръмп не е представил данни, че е претърпял щети.

Медията вече се извини за зле монтираната реч, но отказа да плати компенсация.