Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Ще плати ли Би Би Си 5 милиарда долара на Доналд Тръмп?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Британската медия ще търси отхвърляне на иска

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Би Би Си ще търси отхвърляне на иска на американския президент Доналд Тръмп срещу медията заради монтираната реч в документалното предаване "Панорама".

Миналият месец Тръмп заведе иск за 5 милиарда долара в съд във Флорида. Той обвини британската обществена медия в клевета и нарушаване на закон за търговските практики.

Би Би Си обаче ще пледира, че съдът във Флорида няма юрисдикция по казуса и че искът на Тръмп е неоснователен.

Предаването не е било излъчено в Съединените щати и според Би Би Си Тръмп не е представил данни, че е претърпял щети.

Медията вече се извини за зле монтираната реч, но отказа да плати компенсация.

