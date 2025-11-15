БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп срещу Би Би Си: Американският президент ще заведе дело заради променената реч

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
доналд тръмп обеща 000 долара всеки беден американец
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп не се е отказал да заведе дело срещу Би Би Си заради скандала с редактираната му реч от деня на щурма на Капитолия през 2021 година, въпреки извинението на британската обществена медия.

Би Би Си се извини и заяви, че повече няма да излъчва епизода, който стана повод за скандала. Според медията обаче Тръмп няма правни основания да я съди, защото срокът за завеждане на дело в британски съд е изтекъл преди една година, а програмата не е излъчена в Съединените щати и трудно би се доказало, че е повлияла на американските избиратели.

Целта на редакцията е била краткост, а не манипулация, уточниха от медията. Въпреки това, Тръмп каза, че се готви да заведе иск още следващата седмица.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Ще заведем иск за сума между 1 и 5 милиарда долара, вероятно някъде през следващата седмица."

#дело срещу Би Би Си #променена реч #Доналд Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
1
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
2
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
3
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
4
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
5
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
6
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
5
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: САЩ и Канада

Аферата "Епстийн" се разраства: Ще разследват връзки на милиардера с демократи
Аферата "Епстийн" се разраства: Ще разследват връзки на милиардера с демократи
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл" САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 02:00 мин.
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение
Чете се за: 00:55 мин.
Обявиха военна операция на САЩ в Карибите: Пореден удар срещу наркотрафиканти Обявиха военна операция на САЩ в Карибите: Пореден удар срещу наркотрафиканти
Чете се за: 00:52 мин.
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл" Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
Чете се за: 01:00 мин.
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом твърдят, че Тръмп не е знаел за престъпленията След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом твърдят, че Тръмп не е знаел за престъпленията
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Вълна от реакции след реформата в паркирането в София
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ