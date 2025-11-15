Тръмп срещу Би Би Си: Американският президент ще заведе дело заради променената реч

Американският президент Доналд Тръмп не се е отказал да заведе дело срещу Би Би Си заради скандала с редактираната му реч от деня на щурма на Капитолия през 2021 година, въпреки извинението на британската обществена медия.

Би Би Си се извини и заяви, че повече няма да излъчва епизода, който стана повод за скандала. Според медията обаче Тръмп няма правни основания да я съди, защото срокът за завеждане на дело в британски съд е изтекъл преди една година, а програмата не е излъчена в Съединените щати и трудно би се доказало, че е повлияла на американските избиратели.

Целта на редакцията е била краткост, а не манипулация, уточниха от медията. Въпреки това, Тръмп каза, че се готви да заведе иск още следващата седмица.