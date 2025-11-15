Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дружествата на "Лукойл" в България получиха късно снощи временна дерогация от американските санкции, която позволява да продължат да работят до 29 април следващата година. Изключението отваря пътя и за продажба на чуждестранните дружества на "Лукойл".

След решението на САЩ лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов благодари на целия правителствен екип, с който са подготвени решенията, довели до получаването на дерогация за България. Във Фейсбук профила си Борисов благодари и за подкрепата в парламента от страна на "ДПС - Ново начало", "БСП - Обединена левица" и ИТН.

