Аферата "Епстийн" се разраства: Ще разследват връзки на милиардера с демократи

Американското министерство на правосъдието ще разследва предполагаемите връзки на обвинения в сексуални престъпления Джефри Епстийн с известни демократи, сред които и бившият президент Бил Клинтън.

Това става след искане на президента Тръмп, което дойде дни, след като комисия в Конгреса публикува хиляди документи за връзките на Тръмп с покойния финансист. Заедно с Клинтън, Тръмп поиска да бъдат разследвани и бившият министър на финансите Лари Самърс, както и основателят на Линктин Рийд Хофман, който е известен дарител на Демократическата партия. И тримата бяха споменати в новата порция документи.

Клинтън отрича да е знаел за престъпната дейност на Епстийн.