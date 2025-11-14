БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неканен гост в Карлово: Мечка се появи в жилищен район

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Дивото животно бе засечено край хотел и къщи, сигнализирано е районното управление

Неканен гост в Карлово. Мечка е видяна да бяга в района на местен хотел. Камерите от близките къщи също са я засекли.

Жителите на Карлово са притеснени, защото мечката слиза към къщите около 20:00 часа, а по това време все още има много хора и деца по улиците. Те вече са уведомили районното управление в града.

Директорът на местното горското заяви за БНТ, че при тях не е постъпил сигнал, но още тази вечер ще бъдат изпратени служители в района, които да предприемат действия за прогонване на животното.

#карлово #мечка

