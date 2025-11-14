БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира

Цялото интервю с Георги Пеев гледайте в предаването „Арена спорт“ тази неделя от 12:30 часа по БНТ.

Георги Пеев
Националният отбор ще започне да прогресира под ръководството на Александър Димитров. В това е убеден Георги Пеев, който беше част от представителния тим на последния ни голям форум – европейското първенство през 2004 година. Той сподели очакванията си за мача с Турция.

„Очакванията, за съжаление, не са големи. Но аз мисля, че със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира. За съжаление сме в много силна група в момента. Той пое отбора в доста лош период. Така че не са големи очакванията, но пък по-добре да е така да ни изненадат приятно момчетата“, каза Пеев пред БНТ.

Цялото интервю с Георги Пеев гледайте в предаването „Арена спорт“ тази неделя от 12:30 часа по БНТ.

